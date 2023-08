Von Joachim Mölter

Die Stadtverwaltung soll ihre hauseigenen Kompetenzen und Ressourcen stärker einbringen, wenn es um Gutachten für kommunale Projekte geht. Diese Beratungsleistungen sollen in Zukunft jedenfalls bevorzugt intern erledigt werden. Das fordern die Stadtratsfraktionen von SPD/Volt und Grünen/Rosa Liste in einem Antrag an Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Unter dem Schlagwort "Städtisches Know-how nutzen" wird der OB aufgefordert, die Referate anzuweisen, "insbesondere Rechtsgutachten und Machbarkeitsstudien nur in Ausnahmefällen extern zu vergeben".

Die Fülle der nach außen vergebenen Gutachten und Machbarkeitsstudien hatte OB Reiter (SPD) in einem SZ-Interview bereits zu Beginn des Jahres moniert: "Bei vielen Projekten frage ich mich: Warum können wir das nicht selber?" Offensichtlich sind diese Aufgaben den städtischen Angestellten durchaus zuzutrauen, denn in der Begründung des Antrags heißt es, dass es sich bei den kostspieligen Leistungen von externen Auftragnehmern oft um Fälle handle, "die die eigenen Mitarbeitenden mit ihrer Expertise selbst stemmen könnten".

Die SPD-Stadträtin Micky Wenngatz, eine der Initiatorinnen des Antrags, verweist darauf, dass es bereits seit 2001 eine Anlaufstelle für Organisationsberatung im Rathaus gebe. Diese ist nach einer Umstrukturierung des Personal- und Organisationsreferats (POR) im April 2022 aufgewertet worden zu einer eigenen Einheit. "Consult.in.M" heißt sie, verfügt aktuell über 16 Stellen und beschäftigt sich in erster Linie mit Change-Management und Transformationsprozessen. "Wir glauben, dass wir diese Expertise noch mehr nutzen können", sagt Wenngatz.

Das Personal- und Organisationsreferat soll nun ausrechnen, was die externen Beratungen die Stadt in den vergangenen fünf Jahren gekostet haben. Private Beratungs-Unternehmen stellen nicht selten Tagessätze von 1500 Euro in Rechnung; die städtische "Consult.in.M" könne solche Aufträge günstiger abwickeln, glaubt Wenngatz: "Da sparen wir der Stadt auf Dauer Millionen ein." Beantragt wird außerdem, dass das Referat dem Stadtrat darlegen soll, welcher personeller Mehrbedarf notwendig ist, "um künftig deutlich mehr Projekte intern zu betreuen".