13. März 2019, 18:45 Uhr M-Net Einigung im Streit um Glasfasernetz

Das Unternehmen M-Net hat sich mit dem Landkreis Cham im Streit um den Aufbau eines Glasfasernetzes geeinigt. Die Firma, deren Hauptgesellschafter die Stadtwerke München sind, konnte den Auftrag nicht erfüllen - und kauft sich nun mit einer Summe frei, die dem Vernehmen nach zwischen 20 und 30 Millionen Euro liegen soll. Offiziell haben beide Seiten nach der Beilegung des monatelang schwelenden Konflikts Stillschweigen über die Abstandszahlung vereinbart. Ein Rechtsstreit hätte den Ausbau des Netzes nur noch weiter verzögert, sagte der Chamer Landrat Franz Löffler. Er wolle gemeinsam mit den Gemeinden jetzt neue Strategien entwickeln, um die Pläne für das Breitbandnetz voranzubringen. Der Kreistag hat der Einigung bereits zugestimmt, die Gesellschafterversammlung von M-Net muss noch grünes Licht geben - erst im Januar hatten sich die Stadtwerke München als Hauptgesellschafter noch eine Blankovollmacht erteilen lassen, um ihrer Tochter 50 Millionen Euro zuschießen zu dürfen. Es ist mittlerweile mehr als zwei Jahre her, dass das bayerische Telekommunikationsunternehmen den Zuschlag für den Auftrag in Cham bekommen hatte, damals mit einem Volumen von 58 Millionen Euro. Doch ein Partner für den Tiefbau sprang schnell wieder ab, einen neuen fand man nicht, die Kosten waren zu niedrig angesetzt worden. "Im Projektverlauf zeigte sich, dass das Ausbauprojekt für M-Net wirtschaftlich nicht umsetzbar ist", heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Etwa 6500 Haushalte und Betriebe warten in Cham auf ihr neues Glasfasernetz.