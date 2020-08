Nicht nur die Momente, wo man vor Glück in die Luft springen möchte, auch die schweren Phasen der Liebe beleuchten Walter Sittler, Katrin Aveson und Tizian Jost (von links) in ihrem Programm "Apfelblüten bei Nacht".

Von Oliver Hochkeppel

Es soll Jazzmusiker geben, die ihren Lehrauftrag oder ihre Professur eher als Austragshäuserl verstehen, das ihre anderen Tätigkeiten beschirmt. Der Münchner Pianist Tizian Jost hingegen hat seine Lehrtätigkeit immer ernst genommen. Seit 1995 unterrichtet der 54-Jährige, erst am Richard-Strauss-Konservatorium, dann an der Münchner Musikhochschule, vielen gilt er inzwischen regelrecht als Guru, Generationen von Jazzpianisten hat er mitgeprägt und herausgebracht. Vor allem aber hat ihn seine Lehrtätigkeit immer wieder ganz direkt zu Projekten inspiriert. So hat sich der Synästhet mit dem absoluten Gehör, der auch Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft Jazz ist, seit einigen Jahren auch auf musikhistorische Themen geworfen; in der Reihe "Feindsender" ging er der Rolle des Jazz in den Diktaturen in Deutschland und Russland auf den Grund. Schon da gab es für den ausgewiesenen Modern Jazzer mit Vorliebe für Latin Jazz vor allem brasilianischer Prägung viele Bezüge zur Popmusik und zum Schlager der damaligen Zeit. Wodurch sich auch die Zusammenarbeit mit Sängerinnen wieder intensivierte.

Und so stieß Jost auch auf die Münchnerin Katrin Avison, die sich "Grenzsängerin" oder "Zwischentönerin" nennt, weil sie zwischen Sprache und Gesang ebenso oszilliert wie zwischen den Genres Chanson, Song, Jazz, Vokalimprovisation und Kunstlied. Stets geht es ihr darum, auf zwei Ebenen Geschichten zu erzählen, mit und zwischen den Worten. Wie Jost ist auch sie Lehrende, unter ihrem bürgerlichen Namen Katrin Müller-Höcker arbeitete sie erst als Stimm- und Sprechtrainerin, inzwischen ist sie Dozentin für Gesang und Sprecherziehung am Institut für Schauspiel der Bruckner Universität in Linz. Ein erstes eigenes Bühnenprogramm "Histoires d'amour" mit Jazzballaden der Zwanziger- und Dreißigerjahre setzte sie mit dem Münchner Stride Pianisten Bernd Lhotzky in Szene. Mit Tizian Jost stellte Avison dann im vergangenen Jahr das Chansonprogramm "Seelengeknister" zusammen. Da stieß dann auch schon der Schauspieler Walter Sittler dazu.

Der Stuttgarter ist den meisten aus seinen vielen Fernsehrollen bekannt, zum Beispiel in der Sitcom "Nikola". Seit vielen Jahren macht er auch besondere Lesungen, oft szenisch oder musikalisch untermalt. Er stellte mehrere Erich-Kästner-Abende zusammen, eine Hommage an den verstorbenen Kabarettisten Dieter Hildebrandt als Leseabend mit Musik ("Ich bin immer noch da", die Uraufführung 2015 fand natürlich in Hildebrandts "Laden", der Lach- und Schießgesellschaft statt) und Ende 2017 eine weitere Hommage an den kurz zuvor verstorbenen Publizisten Roger Willemsen, an dessen Textauswahl Willemsen noch selbst mitgewirkt hatte. Damit war Sittler nun der ideale dritte Mann für das, was Avison vorschwebte.

"Apfelblüten bei Nacht" heißt das Lyrik- und Chanson-Programm rund um die Liebe, für das Katrin Avison die Texte ausgewählt hat, und das sie so erklärt: "Die Grundidee ist, dass Songs und Sprechertexte gemeinsam Stationen einer Liebesbeziehung erzählen: Im ersten Teil das Entstehen einer leidenschaftlichen Liebe, das Aufkommen von Ambivalenzen, im zweiten das Zerbrechen dieser Beziehung, um schließlich den Abend mit dem zirkulären Kommen und Gehen einer Liebe offen enden zu lassen - nicht mit Schwere, sondern mit dem traurig schönen Gefühl, dass jedes Ende auch den Keim eines Neuanfangs in sich trägt."

So wird Sittler Texte von Lea Singer, Doris Dörrie, Joachim Meyerhoff, Arthur Schnitzler, Edgar Polgar und anderen über die Eigenarten der Liebe vortragen, während Avison eigens dafür vertonte Lyrik singt, Heines "Ein Jüngling liebt ein Mädchen", Brechts "Pflaumenlied" etwa, aber auch klassische Kabarett- oder Filmsongs und Standards von Friedrich Holländer ("Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre"), Kästner, Tucholsky oder Roland Kirks "Serenade to a Cuckoo"). Fritz Kreislers "Liebesleid" fungiert in einer Jazz-Version quasi als Leitmotiv.

Kompositionen und Arrangements kommen hauptsächlich von Tizian Jost, aber auch vom Jazzsänger Alexander Krampe und dem Bühnenkomponisten Klaus von Heydenaber. Zu Anna de Noailles' Gedicht "Extase" hat Avison sogar selbst die Komposition geschrieben. "Wichtig war mir, dass Text und Musik so ineinandergreifen, dass das Publikum sie assoziativ zu einer Geschichte zusammenfügen kann, in der sich seine eigenen Erfahrungen widerspiegeln können," sagt sie. Die München-Premiere im Mai fiel natürlich Corona zum Opfer, jetzt erblickt das Ganze erst einmal am Sonntag, 23. August, 19 Uhr, im Innenhof des Stuttgarter Theaterhauses, das Licht der Welt.