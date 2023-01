Er macht sich keine Illusionen, der spanische Dichter Abraham Gragera. Über die Poesie selbst schreibt er etwa: "Ich stelle sie mir so vor, noch immer fähig / sich alles vorzustellen, ohne dass wer ihr zuhört". Das wird hoffentlich anders sein, wenn der 1973 in der Extremadura geborene Autor am Mittwoch seinen zweisprachigen Gedichtband "Die weniger einsame Zeit" im Lyrik Kabinett vorstellt. Moderiert wird der Abend von Piero Salabè, der den Band für die Edition Lyrik Kabinett bei Hanser übersetzt hat. Die Gedichte Grageras über Gegenwart wie Vergänglichkeit lassen sich keiner Strömung zuordnen, wie Salabè im Nachwort schreibt, sie sind vielmehr "eine großangelegte Meditation über den Menschen und seine Zeit". Und so melancholisch sie auch wirken, sind sie doch kraftvoll - in ihrer Beschwörung eines menschlichen Miteinanders und einer Poesie, die "die Zeit weniger einsam fühlen lässt".

Abraham Gragera, span.-dt. Lesung, Mittwoch, 25. Januar, 19 Uhr, Lyrik Kabinett, Amalienstraße 83, lyrik-kabinett.de