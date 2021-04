Erstmals hatten die Stiftung Lyrik Kabinett und die Villa Waldberta gemeinsam eine "Lyrik-Residency" ausgeschrieben - aus den mehr als 60 Bewerbungen ist nun die ungarische Dichterin und Performerin Kinga Tóth ausgewählt worden. Im Mai und Juni wird sie in der Villa Waldberta in Feldafing wohnen und in München im Lyrik Kabinett an ihrem Projekt "Mariamachina" arbeiten. Dabei soll es um traditionelle und heutige Lebensweisen und Gebetsformen insbesondere von Frauen gehen; Tóth montiert und recycelt dafür unter anderem Küchengeräte, Putzmaterialien und Devotionalien. Im katholisch geprägten München möchte sie auf die Suche nach lokalen Bezügen gehen und am Ende Fotos, Gedichte und Dokumente in eine Art moderne Gebete verwandeln. Die Ergebnisse stellt sie am 14. Juni im Lyrik Kabinett vor.