Von Antje Weber

Der Titel passt gut in diese Zeit: "Lieder an das große Nichts" (Suhrkamp) hat die Autorin und Journalistin Juliane Liebert ihren Lyrik-Debütband genannt. Und sie beginnt ihn mit den programmatischen Zeilen: "wir brauchen strohfeuer, leuchtbotschaften, die einsamen, / die lauten, die leichten dinge: /herzrasen, wasserstoffbomben, popcorn". Strohfeuer will das Lyrik Kabinett, das Liebert am 15. Juni vorstellt, zwar vermeiden, deshalb findet das Gespräch nur als Online-Veranstaltung statt. Leuchtbotschaften jedoch kann der Abend durchaus senden, denn Liebert wird nicht nur lesen und mit Christian Metz über Pop und Poesie sprechen, sondern auch musikalisch zu erleben sein.

Als Online-Veranstaltung ist auch der Abend mit der ungarischen Dichterin Kinga Tóth eine Woche später geplant. Es wird jedoch bald auch Hybrid- und Präsenzabende des Lyrik Kabinetts geben, wie zum Beispiel eine Kooperationsveranstaltung mit Nora Gomringer und Volha Hapeyeva am 16. Juni im Literaturhaus (siehe auch Höhepunkte der Woche). Der Abend mit Kinga Tóth jedenfalls ist auch online interessant: Die Dichterin ist die erste Stipendiatin einer Lyrik-Residency von Villa Waldberta und Lyrik Kabinett. Im Mai und Juni hat Tóth in München Material für ihr Projekt "Mariamachina" gesammelt. Wenn sie es am 22. Juni vorstellt, wird sie vielleicht auch aus ihrem Gedichtband "Maislieder" lesen - und auch da lassen sich Zeilen finden, die in diese Zeit passen: "wir alle sehnen uns hinaus / in äußere gewässer".

Juliane Liebert, Di., 15. Juni, Kinga Tóth, Di., 22. Juni, je 19 Uhr, Youtube-Kanal des Lyrik Kabinetts, lyrik-kabinett.de