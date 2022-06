Das Mittelalter mag schon lange zurückliegen. Aber nach wie vor beschäftigt sich die Gegenwartslyrik mit dieser Zeit und lässt sie in Übersetzungen, Nachdichtungen und essayistische Auseinandersetzungen mit mittelhochdeutscher Literatur wieder lebendig werden. So auch Marcel Beyer und Ursula Krechel, die am kommenden Freitag im Lyrik Kabinett über das Mittelalter und die Gegenwartsliteratur diskutieren. Beyer (geboren 1965) beschäftigt sich aktuell mit Ulrich von Lichtenstein und seinem mittelalterlichen Epos "Frauendienst". Krechel (Jahrgang 1947) hat sich in ihrem jüngst erschienenen Essayband "Gehen. Träumen. Sehen. Unter Bäumen" (Jung und Jung 2022) mit der Mystikerin Mechthild von Magdeburg auseinandergesetzt. Der Abend wird moderiert von Tristan Marquardt.

Das Mittelalter und die Gegenwartsliteratur, mit Marcel Beyer und Ursula Krechel, Fr., 10. Juni, 19 Uhr, Lyrik Kabinett, Anmeldung unter info@lyrik-kabinett.de.