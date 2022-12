Die Dichterin Daryna Gladun ist aktuell für einige Wochen Gast des Münchner Lyrik Kabinetts. Als Buchhandlung gegründet prägt die Einrichtung inzwischen die deutsche Lyrikszene mit, insbesondere durch zahlreiche Lesungen. Gladun, geboren 1993 im ukrainischen Butcha, hat sich mit ihrem "The shadow of handsome red boys" bereits mit dem sowjetischen Erbe und dem Leben in ihrer "post-totalitären" Heimat beschäftigt. Mit ihrem Projekt "Hurricane Zone at the Doormat" beschäftigt sie sich nun mit der Erfahrung der Flucht aus dieser Heimat. Das Projekt knüpft an ihr Kunstprojekt "Migration Zones" an. Die Eindrücke ihrer ganz persönlichen Fluchtgeschichte, mit "dem wahrscheinlich letzten Vorortzug aus Butscha", dann mit vielen weiteren Zügen, sind in ihrem in der FAZ erschienen Briefwechsel mit der Autorin Asal Dardan nachzulesen. Den Aufenthalt im Münchner Lyrik Kabinett ermöglichten das Goethe Institut sowie die Organisation Artists-at-Risk, die ukrainische Künstlerinnen und Künstler an deutsche Kultureinrichtungen vermittelt.