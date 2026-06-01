Auf den Bildern sieht man verzerrte Körper, Menschen mit Dürüm in der Hand; Figuren, die vor einem Bistro auf Pferden reiten oder welche, die durch Gräser rennen – fast als würden sie schweben. Kapuzenpulli trifft auf Absatzschuhe, Alltag auf Absurdität. Es sind Momentaufnahmen einer Generation , die sich selbst noch sortiert. Gezeichnet hat die Bilder Luzie Grace Münzner. Sie ist 23 Jahre alt und studiert im zweiten Semester Freie Kunst und Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in München.

Die Motive von Luzie Grace Münzner entstehen aus Situationen im Kopf – Erlebtes, Beobachtetes, kombiniert mit etwas Imaginärem. Es sind Momentaufnahmen einer Generation, die sich selbst noch sortiert. Stephan Rumpf

Was zufällig wirkt, ist in Wahrheit ein Versuch, das schwer Greifbare sichtbar zu machen. Stephan Rumpf

Alligatoren, Pferde, Hunde oder Schweine tauchen als fast zärtliche Begleiter auf. Stephan Rumpf

Dass Luzie heute malt, verlief alles andere als geradlinig. Vier Jahre lang studierte sie Psychologie in Leipzig – „erst mal was Handfestes“, wie sie sagt, auch ihre Eltern sind Psychologen. Doch das Gefühl blieb: Das ist es nicht – zumindest vorerst. Sie kehrte zur Kunst zurück, die sie schon als Kind begleitet hatte, bewarb sich schließlich, eher spontan, an mehreren Hochschulen. Die Psychologie hat sie aber nicht verlassen: Sie durchzieht ihre Bilder.

Die junge Künstlerin sagt: „Da ist fast immer eine Beziehungsebene.“ Ihre Motive entstehen aus Situationen im Kopf – Erlebtes, Beobachtetes, kombiniert mit etwas Imaginärem. Was zufällig wirkt, ist in Wahrheit ein Versuch, das schwer Greifbare sichtbar zu machen: Orientierung in einer Zeit, die oft orientierungslos erscheint. „Manchmal braucht es aber auch gar nicht so eine tiefe Bedeutung“, sagt sie auch. Dann dürfe es einfach nur Spaß machen.

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In Form von Tieren zum Beispiel: Alligatoren, Pferde, Hunde oder Schweine tauchen als fast zärtliche Begleiter auf. Was zunächst ungewohnt wirkt, kippt schnell ins Vertraute. Luzie selbst sagt: „Mit Tieren fühle ich mich wohl.“ Ähnlich verhält es sich mit dem Essen. Dürüm, Salatblätter oder Sushi als Teil ihres studentischen Alltags, aber auch das hat für Luzie etwas Zwischenmenschliches: Man teilt, isst nebeneinander, ist zusammen und doch für sich.

„Manchmal braucht es aber auch gar nicht so eine tiefe Bedeutung“, sagt Luzie Grace Münzner. Dann dürfe es einfach nur Spaß machen. Stephan Rumpf/Stephan Rumpf

An den wiederkehrenden Motiven erkennt man Luzies Bilder sofort – das hört auch sie selbst immer wieder. So ganz versteht sie das allerdings nicht: „So zeichne ich einfach“, sagt Luzie. Zwar versucht sie manchmal bewusst, davon abzuweichen, doch merkt sie auch: „Ich habe keinen Spaß am Realen“. Gerade darin liegt für sie aber auch ein Konflikt: Technik beherrschen zu wollen, ohne dabei die eigene Freiheit zu verlieren.

Wie das gelingen kann, versucht sie gerade selbst herauszufinden. Einen festen Plan gibt es nicht, und genau das scheint ihr wichtig. Sie möchte alles aufsammeln, vielleicht noch mal ein Auslandssemester machen, viele Künstler und Künstlerinnen kennenlernen und von ihnen lernen. Ihre Bilder sind keine fertigen Antworten, sondern Zustände – Momentaufnahmen einer Generation, die sich selbst noch sortiert. Und dabei ihren Platz in all dem Chaos findet.

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