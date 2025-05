In ihrer Heimat Italien nennt man sie „Scippatori“, Taschendiebe . Gennaro A., Ivan D., Antonio M. und Vittorio L. sollen sich laut den Ermittlungen der Münchner Staatsanwaltschaft auf Armbanduhren spezialisiert haben, und zwar die von Luxusmarken im Wert mehrerer Zehntausend oder gar Hunderttausend Euro. Die vier gebürtigen Neapolitaner, die sich seit Dienstag wegen schweren Raubes vor dem Landgericht München I verantworten müssen, haben sich laut Anklage in der ersten Jahreshälfte 2024 zusammengetan, „um organisiert und arbeitsteilig europaweit“ Passanten auf offener Straße ihre wertvollen Armbanduhren blitzschnell vom Handgelenk zu reißen.

Geeignete Opfer sollen Gennaro A. und seine mutmaßlichen Komplizen im Sommer 2024 vor allem in München gefunden haben. Innerhalb von nur vier Wochen raubten sie den Ermittlungen zufolge Passanten in Bogenhausen sowie in zwei Fällen in der Ludwigsvorstadt Armbanduhren der Marken Patek Philippe und Rolex im Wert von insgesamt 175 000 Euro. Hinzu kommt eine Tat in Düsseldorf.

Dort sollen Antonio M. und Ivan D. am 29. Juni 2024 einer Frau ihre Armbanduhr geraubt haben. Es handelte sich um eine Rolex Daydate, Preis rund 8800 Euro. Eigentlich sollen es die beiden auf den weitaus wertvolleren Chronographen ihres Mannes abgesehen haben. Eine Patek Philippe, deren Wert in der Anklage der Staatsanwaltschaft mit rund 218 000 Euro beziffert wird. Doch der Versuch, das teure Stück vom Handgelenk seines Trägers zu reißen, schlug fehl. Der Mann wehrte sich nämlich und ging dabei zu Boden. Dort gelang es ihm, seine Armbanduhr vom Handgelenk zu nehmen und in einen Gully zu werfen. Angesichts der Gewalt, mit der Antonio M. und Ivan D. vorgegangen sein sollen, habe das Opfer daraufhin seine Frau gebeten, den Angeklagten ihre Uhr zu geben, nachdem es ihnen nicht gelungen war, sie ihr vom Handgelenk zu reißen.

In München dagegen hatten die Angeklagten mehr Erfolg, wie etwa am 18. Juni 2024. An jenem Tag sollen Gennaro A. und Antonio M. in der Maria-Theresia-Straße in Bogenhausen einen Mann ausgemacht haben, der eine Patek Philippe, Typ Aquanaut Traveller im Wert von rund 70 000 Euro trug. Laut Anklage näherten sich die beiden ihrem mutmaßlichen Opfer auf einem Motorroller. Als einer der Angeklagten nach der Armbanduhr griff, hielt der Mann, der mit einem E-Scooter unterwegs war, diese jedoch fest und warf sie auf ein nahegelegenes Grundstück. Es kam zu einer Rangelei mit dem Opfer. Letztlich gelang es den Angeklagten jedoch, die Armbanduhr an sich zu bringen. Danach fuhren sie, wie in allen anderen Fällen auch, auf einer Vespa an einen vorab ausgemachten Treffpunkt, wo Ivan D. und Vittorio L. in einem Pkw warteten, um dann gemeinsam zu flüchten. Vittorio L. legt die Anklage zudem den Raub einer Uhr im Frühsommer 2023 mit einem weiteren bislang unbekannten Täter in der Haimhauserstraße in Schwabing zur Last. Bei der Tat soll dem Opfer eine Armbanduhr der Marke Richard Mille, Modell 67-01, im Wert von rund 140 000 Euro geraubt worden sein.

Nach Verlesung der Anklage lassen alle vier Angeklagte über ihre Verteidiger erklären, dass sie vorerst keine Angaben zu den Vorwürfen machen wollen. Der Vorsitzende der 20. Strafkammer, Richter Markus Koppenleitner, reagiert darauf mit einer klaren Ansage an Gennaro A. und seine mutmaßlichen Komplizen. Er könne nur „dringend empfehlen“, ein Geständnis abzulegen, sagt Koppenleitner in Richtung der Angeklagten. Mindestens drei Taten könnten jedem „sehr gut“ nachgewiesen werden. Der Strafrahmen allein für einen Raub reiche von drei bis 15 Jahre. Im Hinblick auf die Tat in Düsseldorf, so der Vorsitzende, gebe es Videos und Fotos, alle so „wunderbar aufgenommen“, dass sie als Passbilder hergenommen werden könnten. Und von Vittorio L. sei auch bei der mutmaßlichen Tat im Sommer 2023 ein „wunderbares Foto“ gefertigt worden, bei der dieser ein „wunderbares Hawaiihemd“ getragen habe, so der Vorsitzende.

Nach einer Beratung mit ihren Verteidigern räumen die vier Angeklagten schließlich die Vorwürfe ein. „Ihre Worte haben großen Eindruck hinterlassen“, sagt etwa Gennaro A.s Verteidiger Luigi Carta zu Richter Koppenleitner. Vittorio L. indes bekennt sich nur zu zwei der angeklagten Fälle. Ein Urteil in dem Prozess wird für Ende Mai erwartet.