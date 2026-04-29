Diskretion gehört zum Geschäft. Und doch darf man Anne-Sophie Riedel in einer der hochpreisigen Immobilien treffen, die ihr Unternehmen derzeit anbietet. Den Begriff Luxus mag sie nicht, wird Riedel später im Gespräch sagen. Auf der Website des Familienunternehmens, in das die 32-Jährige eingeheiratet hat, spricht man von „anspruchsvollen Immobilien“, die dort vermittelt werden. Ein Euphemismus für das herrschaftliche Haus im Münchner Stadtteil Alt-Bogenhausen.