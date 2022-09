Lutz von Rosenberg-Lipinsky in der Lach- und Schießgesellschaft.

Nach dem Vorgeschmack mit einer Bühne beim Corso Leopold geht es jetzt auch in der ehrwürdigen Lach- und Schießgesellschaft selbst endlich wieder los. André Hartmann gibt am 15. September den Startschuss, mit Lutz von Rosenberg-Lipinsky ist dann am 17. September der erste Auswärtige zu Gast. Aus Gütersloh stammend, ist von Rosenberg-Lipinsky seit seinem Theologie- und Germanistikstudium in Hamburg zu Hause; wo er früh Mitglied der Kabarettgruppe "Die Spiegelfechter" wurde, am Deutschen Schauspielhaus engagiert war und seitdem als Regisseur, Dramaturg, Autor und Darsteller unterwegs ist - vor allem aber natürlich als Kabarettist mit bislang elf eigenen Soloprogrammen. Sein jüngstes, "Demokratur - Die Wahl der Qual", zeigt der Gewinner des Feierwerk Kleinkunstpreises und des Scharfrichterbeils 1993 (also doch eine bayerische Vergangenheit!) jetzt in der Lach- und Schießgesellschaft.

Lutz von Rosenberg-Lipinsky, Sa., 17. Sept., 20 Uhr, Lach- und Schießgesellschaft, Ursulastr. 9, Tel. 39 19 97