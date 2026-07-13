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Suchaktion erfolglosMann ertrinkt in Münchner Badesee acht Meter vom Ufer entfernt

Im Lußsee im Münchner Norden ist am Sonntagabend ein 29-jähriger Mann untergegangen.
Im Lußsee im Münchner Norden ist am Sonntagabend ein 29-jähriger Mann untergegangen. Florian Peljak

Ein 29-Jähriger gerät am Sonntagabend beim Baden in Schwierigkeiten und geht unter. Rettungskräfte suchen noch am Montag mit Booten und Tauchern nach dem Mann.

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Ein 29-jähriger Mann mit Wohnsitz in Ingolstadt ist am frühen Sonntagabend im Lußsee in Langwied untergegangen und vermutlich ertrunken. Ein Begleiter des Mannes bemerkte gegen 18.30 Uhr, dass sein Freund etwa acht Meter vom Ufer entfernt in Schwierigkeiten geraten war und um Hilfe rief. Er verständigte den Notruf und versuchte mit anderen Badegästen, den Mann aus dem Wasser zu ziehen, was jedoch nicht gelang.

Nach dem Eintreffen der Rettungskräfte beteiligten sich DLRG, Wasserwacht, Feuerwehr und Polizei an der Suche. Auch sie konnten den Mann jedoch nicht finden.

Die Suche wurde Montagmittag mit Booten und Tauchern fortgesetzt. Nach Einschätzung der Polizei handelt es sich jedoch eher um eine Bergungs- als um eine Rettungsaktion. „Wir müssen davon ausgehen, dass der Mann ertrunken ist“, sagte eine Sprecherin. Zu den Ursachen des Unglücks gibt es momentan noch keine Informationen, so ist etwa nicht bekannt, ob der Mann schwimmen konnte.

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