Ein 29-jähriger Mann mit Wohnsitz in Ingolstadt ist am frühen Sonntagabend im Lußsee in Langwied untergegangen und vermutlich ertrunken. Ein Begleiter des Mannes bemerkte gegen 18.30 Uhr, dass sein Freund etwa acht Meter vom Ufer entfernt in Schwierigkeiten geraten war und um Hilfe rief. Er verständigte den Notruf und versuchte mit anderen Badegästen, den Mann aus dem Wasser zu ziehen, was jedoch nicht gelang.

Nach dem Eintreffen der Rettungskräfte beteiligten sich DLRG, Wasserwacht, Feuerwehr und Polizei an der Suche. Auch sie konnten den Mann jedoch nicht finden.

Die Suche wurde Montagmittag mit Booten und Tauchern fortgesetzt. Nach Einschätzung der Polizei handelt es sich jedoch eher um eine Bergungs- als um eine Rettungsaktion. „Wir müssen davon ausgehen, dass der Mann ertrunken ist“, sagte eine Sprecherin. Zu den Ursachen des Unglücks gibt es momentan noch keine Informationen, so ist etwa nicht bekannt, ob der Mann schwimmen konnte.