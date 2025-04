So rockten The Lumineers die Olympiahalle

Konzert in München

Die US-Folkband „The Lumineers“ tanzt in der proppenvollen Olympiahalle zwischen Scheune und Lagerfeuer – und zeigt dabei, wie modern ihre alte Musikgattung klingen kann.

Kritik von Martin Pfnür

Wellen des Glücks schwappen vom Parkett aus die Ränge hoch, als sich Frontmann Wesley Schultz bereits nach ein paar Songs zu einem ausgedehnten Vollbad in der Menge aufmacht, um mit dem Refrain von „Brightside“ gefühlt jedem und jeder einzelnen etwas zu versprechen, das er zusammen mit seiner Band im Laufe dieses Abends immer wieder eindrucksvoll einlösen wird: „I'll be your brightside, baby, tonight.“