Klavierabend mit Lukas Sternath in MünchenEin gefeierter junger Künstler entdeckt das Langsame und Leise

2001 geboren, hat der Pianist Lukas Sternath schon einige Preise gesammelt.
2001 geboren, hat der Pianist Lukas Sternath schon einige Preise gesammelt. (Foto: Julia Wesely)

Der österreichische Pianist Lukas Sternath wird als großes Talent gefeiert, unter anderem war er „Echo Rising Star“ 2024/25. Womit er bei seinem Klavierabend im Prinzregententheater in München begeistert.

Kritik von Harald Eggebrecht

Viele Wettbewerbslorbeeren und Konzerterfolge hat er schon geerntet (ARD Musikwettbewerb, „Echo Rising Star“), hochgepriesen wird er, Lukas Sternath, Jahrgang 2001. Doch wer denken könnte, hier werde vor allem ein seiner Jugend entsprechender Sturm-und-Drang-Virtuose gefeiert, den kann Lukas Sternath eines wahrlich Besseren belehren.

