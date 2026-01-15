Viele Wettbewerbslorbeeren und Konzerterfolge hat er schon geerntet (ARD Musikwettbewerb, „Echo Rising Star“), hochgepriesen wird er, Lukas Sternath, Jahrgang 2001. Doch wer denken könnte, hier werde vor allem ein seiner Jugend entsprechender Sturm-und-Drang-Virtuose gefeiert, den kann Lukas Sternath eines wahrlich Besseren belehren.