Von Christian Jooß-Bernau

Ach, dieser Ruben: „Er ist einer, der auch mit Rolex nicht wüsste, wie viel Uhr es ist. Das Gegenteil eines Schweizer Taschenmessers. Der erste Fisch, der im Wasser ertrinken könnte.“ Ruben ist einer, der versucht, ins Leben zu starten, und spätestens als er schon weit in den 30ern ist, ahnt man, dass er dort nie ankommen wird. Ruben könnte auch in München leben, aber in Lukas Kubinas neuem Roman „Boludo“ lebt er in Buenos Aires. „Boludo“ ist Spanisch und changiert in der Bedeutung zwischen Idiot und Trottel.