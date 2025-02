Doch das Stöbern muss warten, denn dieses Ladenlokal in Bogenhausen hat etwas sehr Familiäres. Und so wird man direkt mit dem Vornamen angesprochen (sofern bekannt) und kann beobachten, dass viele Gäste die Inhaber hinter der Theke erst einmal freudig begrüßen und von ihrem Alltag erzählen, als würden sie direkt an das Gespräch vom letzten Mal anknüpfen.

Daniel von Saint-Paul und Melanie Ell sind Geschwister und die Inhaber des Luitpold & Auguste. (Foto: Robert Haas)

Im Luitpold & Auguste kommen die Gäste oft ins Gespräch mit den Inhabern. (Foto: Robert Haas)

„Wir sehen uns als Treffpunkt in der Prinzregentenstraße“, sagt Daniel von Saint-Paul. Viele Gäste kämen aus der Nachbarschaft – dem „Kiez“, wie er es nennt. Er und seine Schwester sind selbst in Bogenhausen aufgewachsen. An den einfach gehaltenen, insgesamt acht Tischchen, Stühlen und den etwas ungemütlichen Sitzbänken am Fenster lässt sich das Treiben im Ladenlokal und draußen im Viertel beobachten.

Am Samstag wird von 10 bis 14 Uhr ein Brunch angeboten. Die Karte verspricht dabei ein kleines, aber feines Angebot: Es gibt unter anderem Weißwürste mit Brezel (8,90 Euro) oder auch ein Avocadobrot mit pochierten Eiern (15,50 Euro). Wer es deftig mag, kann eine eher klassisch anmutende Frühstücksplatte mit Brot und Aufschnitt bestellen, bei der „von allem a bisserl was“ (14,90 Euro) versprochen wird. Das süße Frühstück fällt im Luitpold & Auguste kleiner aus: Zur Wahl stehen zum Beispiel verschiedene Croissants (ab 3,90 Euro) und Marmelade.

Ein Münchner Frühstücksklassiker darf nicht fehlen: Weißwürste mit Breze und süßem Senf. (Foto: Robert Haas)

Zum kleinen, aber feinen Angebot gehört das Avocadobrot mit pochiertem Ei. (Foto: Robert Haas)

Das Frühstück ist geschmacklich sehr gut. Das mag daran liegen, dass die Inhaber immer genau wissen wollen, wo die Produkte herkommen und sie sorgfältig auswählen. So stammen etwa die Croissants aus einer Patisserie im Viertel und die Weißwurst von Magnus Bauch. Aber der gute Geschmack rührt wohl auch daher, dass alles selbst zubereitet ist – dabei kann man dank der kleinen offenen Küche selbst zusehen.

Das Essen und die Karte machen Lust auf einen weiteren Besuch. Denn in dem Bistro gibt es ein täglich wechselndes Mittagsgericht, von vegetarischem Gemüsecurry hin zu Chili con Carne. Außerdem gibt es Betrieb am Nachmittag und Abend, mit einer kleinen ausgewählten Karte mit kleinen Gerichten und Getränken.

Ab März ist das Luitpold & Auguste unter der Woche täglich von 11 bis 20 Uhr und am Samstag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Momentan sind die Winteröffnungszeiten etwas eingeschränkt: Montag und Dienstag ist das Lokal nur bis um 15 Uhr und am Mittwoch gar nicht geöffnet. Das Café hat keine Schwellen, die Toilette ist aber nicht barrierefrei.