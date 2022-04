Der Name eines verkehrsreichen Platzes in München erinnert bereits an sie, demnächst soll dort auch ein Denkmal den Nachruhm der Sozialpolitikerin, Frauenrechtlerin und Armenpflegerin Luise Kiesselbach (1863-1929) wachhalten. Die Bronzebüste wird am Freitag, 29. April, von 15 bis 16 Uhr im Rahmen einer Zeremonie vor dem Münchenstift-Altenheim St. Josef eingeweiht. Ansprachen halten Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) sowie Johannes Herwig-Lempp, Professor für Systemische Sozialarbeit. Modelliert worden ist die Büste von der Künstlerin Roswitha Freitag nach fotografischen Vorlagen. Ein gleichgestaltetes Exemplar ist bereits in der Eingangshalle des KWA-Pflegewohnheims in Riem zu besichtigen. Zur Finanzierung des Denkmals am Luise-Kiesselbach-Platz will der Bezirksausschuss Sendling-Westpark mit einem Zuschuss beitragen.