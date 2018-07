30. Juli 2018, 18:33 Uhr Luftverschmutzung Münchner Luft wird langsam sauberer

Die Messstationen für Stickoxid zeigen im Vergleich zum ersten Quartal des Jahres eine geringere Schadstoffbelastung.

Von Dominik Hutter

Die Münchner Luft wird offenbar allmählich sauberer. Die 21 städtischen Messstationen für Stickstoffdioxid vermelden fürs zweite Quartal eine deutlich verringerte Schadstoffbelastung - inzwischen liegen nur noch vier Straßenzüge oberhalb des Grenzwerts von 40 Mikrogramm: die Tegernseer Landstraße (57 µg), die Chiemgaustraße (58), die Frauenstraße (46) und die Steinsdorfstraße im Zuge der Isarparallele (42). Dazu kommen allerdings noch die Landshuter Allee und der Stachus, an denen keine städtischen, sondern staatliche Messstellen stehen. Die Zahlen aus den Monaten April bis Juni bilden nur eine Momentaufnahme. Bei den 40 Mikrogramm handelt es sich um einen Jahresmittelwert. Im ersten Quartal war diese Marke noch an zehn städtischen Messpunkten gerissen worden, die errechnete Prognose ging sogar von mindestens 17 Problemstellen aus.

"Sollten sich diese vorläufigen Zwischenwerte auch im dritten und vierten Quartal verfestigen, könnten die Werte am Jahresende signifikant besser ausfallen als ursprünglich errechnet", resümiert Umweltreferentin Stephanie Jacobs. Dann könnten die gesetzlichen Grenzwerte an vielen Stellen eingehalten werden. Dennoch müsse die Situation an den hochbelasteten Hauptverkehrsstraßen weiterhin sehr ernt genommen werden, so Jacobs. Die Referentin erinnerte an den in der vergangenen Woche vom Stadtrat beschlossenen Masterplan Luftreinhaltung, mit dem die Werte weiter verbessert werden sollen.

Im Vergleich zum ersten Quartal 2018, in dem die städtischen Messstellen erst in Betrieb genommen wurden, hat sich die Situation an sämtlichen Messpunkten verbessert, auch an den hoch belasteten. Gemessen wird, anders als an den staatlichen Stationen, ausschließlich die Belastung mit Stickstoffdioxid.