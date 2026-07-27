Beim Wettkampf mit imaginären Instrumenten ist Echtheit das wichtigste Kriterium. Erwolf van Airhoven wird zum sechsten Mal in Folge Deutscher Luftgitarrenmeister, sieht selbst aber die weibliche Konkurrenz vor sich.

Sie lässt sich einfach fallen. Mitten im Song, die Arme umklammern noch immer die Gitarre, die nicht da ist. Die Frau, mit dem Künstlernamen „Mitarbeiterin des Monats“ kippt rückwärts von der Bühne ins Publikum. Dann tragen sie Hände durch den Saal, während ihre Beine im Takt weiterzucken und ihre Finger noch immer über Saiten greifen, die es nicht gibt.