Teile Süddeutschlands waren am Dienstag trotz hoher Temperaturen in eine dichte Wolkendecke gehüllt. Grund für diesen „milchigen Schleier“ waren dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge die schweren Waldbrände in Kanada. In einer Mitteilung schreibt der DWD, dass der Rauch wegen der typischen westlichen Strömung des Windes inzwischen Europa und auch Deutschland erreicht habe.