Um Trauernde während der Pandemie weiterhin Unterstützung zu bieten, möchte das Evangelische Bildungswerk wieder für Orte der Begegnung und des Austauschs sorgen. Deswegen öffnet von Montag, 8. Juni, an das Trauercafé "Café für die Seele" und bietet jeden ersten Montag im Monat in der Pfarrkirche St. Matthäus, Nußbaumstraße 1, von 15 bis 17 Uhr einen Raum für Menschen, die einen Verlust durchmachen mussten. Die Teilnahme ist kostenlos, es wird aber um Anmeldung unter Telefon 552 58 00 oder per E-Mail an service@ebw-muenchen.de gebeten. Es gelten die allgemeinen Hygiene-Bestimmungen. Ein virtuelles Pendant dazu sind die "Café-Kränzchen für die Seele", welche an den Montagen 22. Juni, 29. Juni und 13. Juli von 15 bis 16.30 Uhr sowie am 20. Juli von 18.30 bis 20 Uhr mit der Pfarrerin Iris Geyer sowie der Trauerbegleiterin Karin Wolf auf Zoom stattfinden. Am Montag, 8. Juni, findet um 18.30 Uhr eine Infoveranstaltung dazu statt. Die Anmeldung ist unter der Adresse https://ebw-muenchen.de/kalender/4401/711-a20 möglich.