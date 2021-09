Die mehrjährigen Renovierungsarbeiten am Studienwohnheim "Ludwigskolleg" der Erzdiözese München und Freising sind abgeschlossen. Kardinal Reinhard Marx wird das Haus am 7. Oktober segnen und offiziell seiner Bestimmung übergeben. Ursprünglich bot die Einrichtung 120 Studierenden eine Bleibe. Künftig werden es nun 170 Plätze sein, zu Mieten unterhalb des marktüblichen Preises. Die Erzdiözese hatte das Ludwigskolleg 2015 vom katholischen Hilfswerk Missio übernommen. Wegen des stark renovierungsbedürftigen Zustands und um mehr Zimmer zu schaffen wurde es 2017 geschlossen. "Bildungsgerechtigkeit zu ermöglichen heißt auch, bezahlbaren Wohnraum für Studentinnen und Studenten anzubieten", erklärte Marx. Die Plätze sollen an unterstützungsbedürftige Studierende aller Fachrichtungen vergeben werden, darunter stets auch Nichtchristen und junge Menschen aus dem Ausland.