Keine guten Zeiten für „Fidelio“? Kaum eine andere Oper steht so für die Überwindung düsterer Situationen durch persönlichen Einsatz. Man muss sich schon sehr ins Zeug legen, um heute mit Beethovens im „utopischen Präsens“ (Ernst Bloch) komponierter Oper zu überzeugen. Das Ensemble der „Opera Incognita“ tut das. Dabei lässt das freie Opernensemble Beethovens Optimismus nicht unkommentiert stehen.
Opera Incognita inszeniert „Fidelio“ im JustizpalastDas Gute triumphiert
Lesezeit: 2 Min.
Für eine zeitgemäß gebrochene Perspektive auf Beethovens einzige Oper „Fidelio“ erhält das Ensemble der Opera Incognita viel Beifall. Regisseur Andreas Wiedermann konzentriert sich aufs Ideendrama.
Kritik von Paul Schäufele
Weltklasse-Klarinettistin Sharon Kam:„Ich kann nicht lernen, plötzlich Angst zu haben“
Sharon Kams Großeltern haben die Shoah überlebt. Die gebürtige Israelin zog in den Neunzigerjahren ins Land der Täter, um einen Deutschen zu heiraten. Heute sagt die Weltklasse-Klarinettistin: „Ich gehöre hierher.“
Lesen Sie mehr zum Thema