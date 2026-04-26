Keine guten Zeiten für „Fidelio“? Kaum eine andere Oper steht so für die Überwindung düsterer Situationen durch persönlichen Einsatz. Man muss sich schon sehr ins Zeug legen, um heute mit Beethovens im „utopischen Präsens“ (Ernst Bloch) komponierter Oper zu überzeugen. Das Ensemble der „Opera Incognita“ tut das. Dabei lässt das freie Opernensemble Beethovens Optimismus nicht unkommentiert stehen.