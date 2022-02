Von Oliver Hochkeppel, München

Wenn das Klavier zu perlenden Hooklines lässig die Blues-Skalen rauf- und runterklettert und auch mal zum Boogie-Woogie rüberlugt; wenn die Orgel funkig faucht und schwer groovend schnauft; wenn das Akkordeon mit Zydeco-Akkorden die Raumtemperatur aufheizt; wenn es also eindeutig nach New Orleans klingt - dann kann es sich in unseren Breiten nur um Ludwig Seuss handeln, der die diversen Tasten streichelt. Seit 1987 ist der Mann aus dem Würmtal zwar als Keyboarder der Spider Murphy Gang mit bayerischem Rock'n'Roll am bekanntesten, aber eigentlich müsste er als versiertester Statthalter der Südstaaten-Musik noch berühmter sein. 15 Alben hat er inzwischen vorgelegt, bei denen oft schon der Titel verrät, wo es lang geht: "Swamp Stomp", "B3 Bounce", "Virgina Blues Connection" oder - zuletzt - "Ludwig Seuss and the Boogie Men" zum Beispiel.

Eine perfekte Inhaltsangabe liefert auch der Titel des neuesten Werks: "Funky Boogaloos And Mellow Slow Drags" heißt das Album, das Seuss zusammen mit dem Schlagzeuger und Produzenten Manfred Mildenberger aufgenommen hat. Mildenberger ist zwar deutlich jünger als der mittlerweile 57-jährige Seuss, aber man kennt sich seit Langem. So groß ist die Vintage-Fraktion nicht, zu der auch Mildenberger gehört: Seit etlichen Jahren sitzt er bei Münchens R'n'B-Urgestein Nick Woodland - bei dem einst auch Seuss anfing - nicht nur am Drumkit, er produziert auch dessen Alben.

Logisch, dass Seuss und Mildenberger perfekt harmonieren. Was während des ersten Corona-Lockdowns noch einmal eine neue Stufe erreichte, als man sich in Ermangelung anderer Aufgaben oft in Mildenbergers "Cultfactory"-Studio auf dem Werksgelände traf, um zu jammen. So nahm das neue Album Kontur an, Seuss komponierte fleißig (sieben von elf Stücken des Albums stammen von ihm), und für die Aufnahmen holte man sich die passenden Begleiter dazu. Den Gitarristen Titus Vollmer, den Bassisten Tom Peschel und den Saxofonisten Thilo Kreitmeier etwa, die der Ludwig Seuss Band seit Langem verbunden sind. Auch Nick Woodland höchstselbst, der dafür den "Time Blues" schrieb und einsang. Aber auch frisches Blut wie Titus Vollmers Sohn Victor, den jungen Gitarristen Lukas Häfner und den Bassisten Maximilian Hirning, sonst als Techno-Jazzer bei LBT und der Jazzrausch Bigband bekannt.

Es ist nicht übertrieben, zu behaupten, dass dieses Album jeden Freund lässiger Rhythmen und bluesiger Melodien glücklich macht. Umso ärgerlicher, wie stiefmütterlich diese Spielart grandioser Musik inzwischen beachtet wird. Schon seine letzten CDs verlegte Seuss selbst, "Funky Boogaloos And Mellow Slow Drags" hat er jetzt ausschließlich als Vinyl-LP für Eingefleischte produzieren lassen. Möge sie von jedem bestellt werden, der einen Plattenspieler besitzt.

Ludwig Seuss & Manfred Mildenberger: "Funky Boogaloos And Mellow Slow Drags", Selbstverlag, www.ludwig-seuss.de; live Mo., 28. März, 2o Uhr, Lustspielhaus, Occamstr. 8