Von Iwan Lende

Meist dauert es eine gewisse Zeit, bis sich ein neuer Wirt in altem Haus sein Alleinstellungsmerkmal erkämpft oder wenigstens ein paar Besonderheiten zur Umsatzsteigerung unters Volk gestreut hat. Als vor drei Jahren Rene Kaiser die einstige Isarklause an der Ecke Schäftlarn-/Brudermühlstraße übernahm, nutzte er dazu den in den Gastrobetrieben der Stadt grassierenden Trend zu einer dem Zeitgeist folgenden Moderne, der sich in manchmal abstrusen Speisekombinationen manifestiert, und konterte dies mit Rückbesinnung. Ein Wirtshaus in alter bayerischer Tradition wolle er bieten, steht in der Präambel des Web-Austritts. Und wer durch die schmale Eingangstür dieses Wirtshaus betritt, spürt sofort, dass jeglicher Schnickschnack hier Hausverbot hat.