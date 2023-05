Ludwig Prinz von Bayern und Sophie-Alexandra Evekink heiraten am Samstag. Ein Gespräch über Ängste, den FC Bayern und die Verbindung zur Krönung in England.

Von Philipp Crone

Der Odeonsplatz als Krönungsabklatsch? Zwei Wochen nach der riesigen Inthronisierung von König Charles in London heiratet am kommenden Samstagvormittag Ludwig Prinz von Bayern, 40 Jahre alt und Ururenkel des letzten Bayerischen Königs Ludwig III., seine Verlobte Sophia-Alexandra Evekink, 32, in der Theatinerkirche. Und auch das wird ein größeres Fest. Allerdings stellt sich unter anderem die Frage bei den Wittelsbachern, bei denen der Bräutigam aktuell an Stelle vier steht, um die Führung des Familienbetriebs zu übernehmen, ob so eine große Feier nicht ein Widerspruch zum sonst sehr zurückhaltenden ehemaligen Bayerischen Königshaus ist, oder auch zum sozialen Engagement. Außerdem stellt sich natürlich nicht nur die Frage nach einer Kutsche, sondern auch, wie sehr das Land Kanada kommenden Samstag vertreten sein wird.