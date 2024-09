Kritik von Oliver Hochkeppel, München

Man hat Ludwig Müller bei seinen Premieren früher auch schon nervös erlebt. Nicht so bei der ersten Vorstellung seines neuen Programms „A Ruah is“ im Lustspielhaus: Souverän, textsicher, locker trat er vor das ihm auch sehr gewogene Publikum. Was vielleicht auch daran liegen mag, dass Müller in den hier zum Running Gag ausgebauten, für Kabarettisten besonders harten „Zwoazwanzigbiszwoazworazwanzigerjahren“ in den sicheren Hafen seiner Studienzeit zurückgefunden hat: zur Juristerei.