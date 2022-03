Der italienische Pianist Ludovico Einaudi in der Isarphilharmonie

Von Oliver Hochkeppel

"Klingt nett wie Kaffeewerbung", "Kaminfeuersounds mit musikalischem Einmaleins", "ein Klang gewordener evangelischer Kirchentag", "Kitsch" und "Fahrstuhlmusik" - die Kritik meint es nicht immer gut mit dem italienischen Pianisten und Komponisten Ludovico Einaudi. Und auch virtuose Kollegen saßen schon fassungslos in seinen Konzerten, angesichts des Anschauungsunterrichts, mit wieviel weniger Pianistik man offenbar auch auskommen kann. Was dem vorzugsweise auf dem Weingut seiner Familie im Piemont - sein Großvater Luigi war italienischer Staatspräsident, sein Vater Giulio Gründer eines der wichtigsten italienischen Verlagshäuser - lebenden und arbeitenden 66-Jährigen ziemlich egal sein wird.

Seit 1996 sein Debütalbum "Le Onde" erschien, reitet Einaudi selbst auf einer eindrucksvollen Erfolgswelle. Damals landete er nicht nur auf Platz 50 der italienischen Albumcharts, wichtiger war, dass ihn der britische Radiosender Classic FM entdeckte und zum Liebling erkor. Von da aus schwappte die Woge nach ganz Europa, wo Einaudi seitdem die großen Säle füllt und sich seine Alben monatelang ganz oben in den Charts halten. Ob solo, in kleiner Besetzung als Duo und Trio oder mit Orchester - am Erfolgsrezept seiner wahlweise unter Jazz, Ambient, Pop, Minimal Music oder Klassik verräumten Musik hat er nie etwas geändert.

Stoisch mäandert er am Flügel repetitiv durch einfache Harmonien, gern in Dur-Moll-Wechseln und mit schillernden verminderten Akkorden. Kleine meditative, meist melancholische Motive reichen ihm, eine echte Melodie entwickelt sich nie daraus. Kaum zu glauben, dass Einaudi einst Musterschüler des Klassik-Avantgardisten Luciano Berio war und als Stockhausen-Nachfolger gehandelt wurde. Heute schreibt er die Soundtracks für internationale Film-Hits wie "Ziemlich beste Freunde", "Nomadland" oder "The Father". Für Pop hält er selbst seine Musik freilich nicht: "Ich interessiere mich nicht für Musik, die einfach nur unterhalten will. Ich mag es, wenn Musik in die Gefühle, in die Leben von Leuten eindringt." Das zumindest scheint zu funktionieren. Auch seine drei Konzerte in der Isarphilharmonie sind seit langem ausverkauft, höchstens Corona-Kartenrückläufer sind vielleicht kurzfristig noch zu ergattern.

Ludovico Einaudi, So. bis Di., 3. bis 5. April, 20 Uhr, Isarphilharmonie, www.gasteig.de