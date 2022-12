Von Yvonne Poppek

Die Sache ist blutig. Auch wenn das im Märchen "Rotkäppchen" nicht wirklich Thema ist: Wer einmal von einem Wolf verschluckt wurde und in dessen Eingeweiden festsaß, der trägt eher kein sauberes Kleidchen mehr. Lucy Wilke tut dies zumindest nicht. Sie ist fast nackt, blutverschmiert, und sie muss behutsam aus dem Bauch gehoben werden. Lotta Ökmen zieht sie daraus hervor, trägt sie zu einem gepolsterten Tisch, wäscht Wilke, hat Sex mit ihr, kleidet sie an und lässt sich dann von ihr demütigen und kommandieren. Es ist eine sehr schräge, auch böse Rotkäppchen-Variante, die die beiden unter der Regie von Sahar Rahimi erzählen. "Wolf", sagt Wilke, sei eine ihrer persönlichsten Arbeiten. Und es ist eine, in der Wilke konsequent ein Ziel verfolgt: Sehgewohnheiten durchbrechen.

Für ihre Kunst als Schauspielerin, Regisseurin, Autorin, Tänzerin und Musikerin ist Lucy Wilke im November mit dem vom Kunstministerium und der Bayernwerk AG verliehenen Bayerischen Kulturpreis ausgezeichnet worden. Ein Grund dafür - so heißt es in der Bekanntgabe - ist: "Mit ihrem künstlerischen Wirken leistet sie einen großen Beitrag für mehr Diversität in der Kunst." Diversität, das sagt Wilke auch selbst, ist ihr wichtigstes Thema. Die 38-Jährige hat Spinale Muskelatrophie (SMA) und benutzt einen Rollstuhl. Diese körperliche Voraussetzung ist Teil ihrer Kunst, nicht deren Inhalt. Wilke bringt sich mit einer großen körperlichen Präsenz und Lust ins Spiel ein und bewirkt genau das, was sie sich bei der Auseinandersetzung mit Diversität wünscht: "Von meiner Seite aus kann man sich da leicht entspannen."

"Ich bin in einem sehr künstlerischen Umfeld aufgewachsen."

Die Künstlerin wurde 1984 geboren und wuchs auf einem Wohnwagenplatz am Rande des Olympiaparks auf. "In einem sehr künstlerischen Umfeld", sagt Wilke; der Vater arbeitete im Bühnenbau am Deutschen Theater, über seine handwerklichen Fähigkeiten sagt sie: "Er ist ein Zauberer." Der Zeltplatz zog Künstler, Musiker, internationale Gäste an. Mit ihrer Mutter habe sie schon damals Musik gemacht, wie heute auch noch. Sie treten als das Duo Blind & Lame auf - ein deutlicher Hinweis darauf, wie sehr man sich bei Wilke entspannen darf. Der Name spielt mit ihrer beider Behinderung, mit Wilkes SMA und damit, dass ihre Mutter Franziska erblindet ist. "Lucy ist ein großer Fan von schwarzem Humor und Ironie", heißt es in einer Kurzvita. Auch das schlägt hier offensichtlich durch.

"Es war von Anfang an klar, dass ich etwas Künstlerisches machen will", sagt Wilke. Sie erzählt das schnörkellos, angenehm unpathetisch, ihr Gegenüber klar in den Blick nehmend. Wilke strahlt einen hohen Grad an Aufmerksamkeit aus. Das ist auch im Theater nicht anders. Sie scheint jeden Moment eine Klarheit einzufordern, alles Verdruckte wegzuschieben und stellt so eine große Bühnenpräsenz her.

Mit 18 Jahren machte sie eine Bühnenausbildung am International Munich Art Lab, sie wollte Regisseurin werden, absolvierte verschiedene Assistenzen. Schließlich entschied sie sich für die Schauspielerei. Hier reüssierte sie als Performerin in der Freien Szene. Ein Projekt, das ihr "viele Türen geöffnet hat", war 2017 "Fucking Disabled" von Regisseur David von Westphalen.

Detailansicht öffnen Ein Türöffner: 2020 waren Lucy Wilke und Paweł Duduś in der Performance "Fucking Disabled" zum Thema Sex und Behinderung im Pathos Theater zu sehen. (Foto: Robert Haas)

Es ging um Sex und Behinderung, umgesetzt mit vier Darstellenden - und das alles andere als verschämt. Wilke war hier mit dem Performer Paweł Duduś zu sehen, sich küssend, nackt, im Schummerlicht auf einer Matratze. Westphalen wollte Wilke unbedingt dabei haben wegen ihres Sexappeals. Das Konzept ging auf. Wilke sagt: "Das war mein Einstieg." Und sie sagt auch: "Es hat trotzdem etwas Politisches, sich auf diese feinstoffliche Art dem Thema zu nähern." Diversität werde am besten auf die Bühne gebracht, indem man sie nicht zum Thema mache. "Gerade in der Beiläufigkeit liegt die Heilung."

Diese Idee hat sie mit Ökmen und Rahimi in "Wolf", einer Produktion von 2022, fantastisch umgesetzt. Ebenso in der etwas älteren Arbeit "Scores that shaped our friendship" von 2020 mit Paweł Duduś, die sie ebenfalls als sehr persönlich wertet. Es ist ein Stück über das Zusammensein in sieben Kapiteln. "Was wir zeigen, ist die Freude am Spielen", sagt Wilke. Die Bilder sind sehr unterschiedlich, einmal ist Duduś ein Puma, Wilke sein Opfer, ein anderes Mal zählen sie die Handgriffe, die benötigt werden, um sie anzukleiden. Oder Wilke sagt, dass sie gerade viel auf einem Dating-Portal unterwegs ist. Sie höre oft: "You have such a pretty face. But ..." Daraufhin zieht ihr Duduś einen Nylonstrumpf über den Kopf und malt diesen an, handelt der verletzenden Zweiteilung in Kopf und Körper entgegen. Für "Scores" erhielten sie 2020 den Faust-Theaterpreis in der Kategorie Darstellerin/Darsteller Tanz, und sie wurden zum Theatertreffen 2021 eingeladen.

Detailansicht öffnen Die nächste Uraufführung mit Lucy Wilke in den Kammerspielen: "Joy 2022" von Michiel Vandevelde. (Foto: Judith Buss)

2020 war auch das Jahr, in dem die Münchner Kammerspiele Wilke fest ins Ensemble holten. Im Gegensatz zur Freien Szene arbeitet die Künstlerin hier nicht an ihren eigenen Projekten, sie ist Teil verschiedener Produktionen. So wie auch bei Dreharbeiten für Fernsehen und Film. Dieses Jahr war sie in der ARD-Serie "All in" dabei, im Sommer stehen wohl Dreharbeiten fürs Kino an. In den Kammerspielen, die sehr bewusst auf ein inklusives Ensemble setzen, ist Wilke in Rollen besetzt, bei denen es sich um starke, unabhängige Frauen handelt. Da ist zum Beispiel ihre Sängerin Susanna Widerklee in "Effingers", Jan Bosses Umsetzung des Epochenromans von Gabriele Tergit. In der Inszenierung "Bayerische Suffragetten" von Jessica Glause geht es ohnehin um die starken Frauen Anfang des 20. Jahrhunderts, darin gibt Wilke die Schriftstellerin Carry Brachvogel.

Zuletzt war sie bei Anna Smolars Farce "Hungry Ghosts" zu sehen, in der die Darstellenden eigene biografische Elemente einbrachten. Hier wettert Wilke, dass sie wegen ihrer Behinderung immer wieder mitleidig betrachtet werde. Dabei habe sie ganz andere Probleme. Großartig auch ihr Auftritt darin als Regisseurin, die ihr jämmerliches Ensemble zusammenstaucht. Das allerdings, sagt die Schauspielerin, würde sie im richtigen Leben nie machen.

Das glaubt man ihr sofort, ist sie doch selbst eine Suchende, in unterschiedlichen künstlerischen Bereichen. An diesem Freitag, 9. Januar, ist sie wieder dabei zu sehen, in der Uraufführung "Joy 2022" über Sexpositivity des Choreografen Michiel Vandevelde. Und weil Lucy Wilke keine ist, die viel Gewese um etwas macht, sagt sie dazu lediglich: "Ich glaube, es ist ein unterhaltsames Stück." Und das muss reichen. Sehgewohnheiten durchbricht man eben nicht, wenn man darüber redet.