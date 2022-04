"Niemand sah mich je umfallen. Das tat ich erst, nachdem die Tür hinter mir ins Schloss gefallen war. Hinter Haustüren in Berlin, Bagdad, Montevideo und leider auch Bonn war ich zusammengebrochen", erzählt "Die Diplomatin" in Lucy Frickes neuem Roman. Jetzt arbeitet sie an der Botschaft in Istanbul, und dort ist die Lage auch nicht einfacher - im Gegenteil. Lucy Fricke, zuletzt mit ihrem jüngst verfilmten Roman "Töchter" erfolgreich (sie erhielt dafür 2018 den Bayerischen Buchpreis), hat nun einen Roman geschrieben, der tief in den Maschinenraum deutscher Diplomatie blicken lässt. Als Stipendiatin unter anderem der Kulturakademie Tarabya in Istanbul bekam Fricke selbst tiefere Einblicke in den Stand der deutsch-türkischen Entwicklungen - und offensichtlich auch in das mitunter frustrierende Diplomaten-Dasein. Verarbeitet hat sie das in einem rasant geschriebenen, politisch brisanten Roman.

