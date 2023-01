Von Dirk Wagner

Die Aufnahmen zu seinem ersten Album wurden gestohlen. Sein zweites Album wurde vom FBI konfisziert. Und die Aufnahmen zum dritten Album verbrannten samt Studio. Glück hatte der Singer-Songwriter Blaze Foley wahrlich nicht. Nachdem er dann auch noch erschossen wurde, setzte Lucinda Williams ihm ein Denkmal im Song "Drunken Angel".

Im Technikum gesellt die jüngst vom Schlaganfall genesene Country-Blues-Sängerin diesen Song nun zu weiteren Nachrufen. Etwa zum Nachruf auf ihren Jugendfreund Clyde Woodward, der stets behauptete, aus Lake Charles zu stammen, obwohl er ganz woanders herkam. "Jetzt ist deine Seele in Lake Charles", singt Williams über den Freund, der an einer Leberzirrhose starb. Im Konzert nennt sie ihn liebevoll einen schönen Verlierer.

Vielen solchen Verlierern, der Trunksucht und dem Scheitern zeigt sich Williams in ihrem Gesamtwerk zugeneigt. Sie selbst aber erlebt man in solcher Gesellschaft als starke Kämpferin, die nun auch die Folgen eines Schlaganfalls besiegt. Der Stuhl auf der Bühne, auf dem sie zu Beginn ihrer Tournee noch krankheitsbedingt sitzen musste, dient der stehenden Sängerin mittlerweile nur noch als Stütze. Weil sie infolge des Schlaganfalls selbst aber keine Gitarre mehr spielen kann, wird der Gitarrist ihrer Begleitband Buick 6 von seinem eigenen Vorgänger ergänzt.

Tatsächlich könnte man dem Zusammenspiel von Stuart Mathis und Doug Pettibone auch Rivalitäten unterstellen, derweil der Bass von David Sutton den Zusammenhalt der Band sichert. Von all dem unbelastet entlockt derweil Butch Norton seinem Schlagzeug ein fantasievolles Klangspiel. Gleich einem Trickspieler hält er dafür auch mal plötzlich ein klitzekleines Cymbal am Faden, das er nur einmal anschlägt. Dann verschwindet das Instrument wieder, beinahe unbemerkt inmitten der manchmal gar zu rockigen Band. Doch auch hier obsiegt am Ende die Aura der vielleicht größten Singer-Songwriterin unserer Zeit.