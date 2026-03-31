Lucian Freud ist angetrunken, eine Flasche Rotwein auf leeren Magen. Das Selbstbewusstsein von Englands Skandalmaler, dem Enkel Sigmund Freuds, ist angeschlagen. Sein aktuelles Modell ist für diese seelische Zerrüttung verantwortlich: „Sie verliert die Beherrschung nie. Diese Frau ist schlimmer als jede imprägnierte Regenkleidung, schlimmer als eingeschweißter Käse. Sie ist … wie ihre Gummistiefel, die deswegen die halbe Nation bei ihrem Gummistiefelmacher kauft.“ Die Dame ist Elisabeth II.