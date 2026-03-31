Lucian Freud ist angetrunken, eine Flasche Rotwein auf leeren Magen. Das Selbstbewusstsein von Englands Skandalmaler, dem Enkel Sigmund Freuds, ist angeschlagen. Sein aktuelles Modell ist für diese seelische Zerrüttung verantwortlich: „Sie verliert die Beherrschung nie. Diese Frau ist schlimmer als jede imprägnierte Regenkleidung, schlimmer als eingeschweißter Käse. Sie ist … wie ihre Gummistiefel, die deswegen die halbe Nation bei ihrem Gummistiefelmacher kauft.“ Die Dame ist Elisabeth II.
Zum 100. von Elisabeth II.: ein Roman von Lea SingerDie Queen und der Maler des Fleisches
Lesezeit: 5 Min.
Worüber haben sich Elisabeth II. und der Skandalkünstler Lucian Freud unterhalten, als sie für ihn Porträt saß? Das weiß höchstens der britische Geheimdienst. Oder die Münchner Autorin Lea Singer in ihrem neuen Roman „Eine Frage des Formats“.
Von Jutta Czeguhn
Auschwitz-Überlebende Eva Umlauf:„Achtet auf die Wahrheit. Sie ist die Erste, die verloren geht“
Eva Umlauf war zwei Jahre alt, als man ihr in Auschwitz die Häftlingsnummer auf den Unterarm tätowierte. Heute ist die Münchner Psychotherapeutin eine unermüdliche Zeitzeugin, die auch den Kanzler in die Pflicht nimmt. „Genau so fängt es an“ heißt ihr neues Buch.
Lesen Sie mehr zum Thema