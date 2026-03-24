Peter Maffay, das wäre es gewesen. Lucas Jussen, der quirlige Bruder des versonnen Arthur, mit dem er im derzeit wunderbarsten, swingendsten und virtuosesten aller Klavierduos spielt, führt lächelnd aus, dass er während des gerade stattfindenden Umbaus – seine Mitmusiker und Helfer schieben derweil alle möglichen Schlaginstrumente und die beiden Flügel hin und her – Peter Maffay singen würde. In Bremen habe das funktioniert, in Köln so lalala und jetzt im Münchner Prinzregententheater? Lucas ist ein begnadeter Conferencier, das an diesem Abend vollzählig angetretene und zunehmend animierte Publikum gluckst vor Vergnügen. Doch schon ist der Umbau erledigt, Lucas mimt Erstaunen und verzichtet auf Maffay.
Arthur und Lucas Jussen im KonzertDiese Brüder sind Kult
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Alles ist Swing, Feuer und Leichtigkeit: Das Klavierduo Arthur und Lucas Jussen triumphiert im Prinzregententheater in einem amerikanischen Programm.
Kritik von Reinhard J. Brembeck
Das Klavierduo Lucas und Arthur Jussen:Definitiv mehr Harmonie als bei den Gallagher-Brüdern
Sie werden oft für Zwillinge gehalten und auf den Klassikbühnen der Welt gibt es die Pianisten nur im Doppelpack. Arthur und Lucas Jussen aus den Niederlanden sind populär wie eine Boygroup. Wie hält man so viel brüderliche Zweisamkeit aus?
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