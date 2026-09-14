Luca Fabienne trägt einen kurzen, hellen Rock, dazu eine Lederweste mit schwarzem Spitzen-BH darunter. Die vielen Krawatten hat sie als Gürtel umfunktioniert. Und die Fransenstulpen über den Dr.-Martens-Stiefel schwingen hin und her. Ihr Gesicht schmücken einige Piercings. Zwischen ihren Augen zieht sich eine silberne Spirale durch die Haut. Klingt schmerzhaft, war es aber nicht. „Das Piercing tat von allen am wenigsten weh.“ Die blonden Haare trägt sie zu zwei Dutts. Ein kurzer Pony fällt ihr auf die Stirn. Zwei dünne Strähnen formen links und rechts ihr Gesicht nach.

Luca Fabienne hat lange geglaubt, sich kleinmachen zu müssen – und lernt jetzt, Raum einzunehmen. Sie fällt gerne auf, ist gerne laut, plädiert für Nacktheit, liebt die Bühne. Manchmal ist sie aber gerne ruhig und bedacht. Wie ist es, beides zu sein?

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Einmal auf Anfang: Luca Fabienne Hergert, 24, wuchs im Münchner Umland auf und wohnt jetzt in Berlin. Sie sehnte sich lange nach der Hauptstadt und bekam das, was sie sich erhoffte: „Die Leute sind offen und kreativ. Hier kann ich mich ausleben und ich sein.“

Ausleben mit ihrem Stil, mit ihrer Kreativität und der Musik: Dark Pop mit Elektro- und Hip-Hop-Einflüssen. Luca Fabienne hat zwar einen sicheren Teilzeitjob, konzentriert sich aber sonst voll auf das Produzieren und Schreiben von Musik. Diesen Sommer erscheint ihre neue Single „Toxic Masculinity“. Zwei weitere Songs sind in der Mache. Sie spoilert: „Vielleicht probiere ich mal etwas Neues aus.“

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Musik war immer da. Luca Fabienne spielte mit vier Jahren Klavier und machte bei Kindermusicals mit. „Ich habe aber in alle Freundebücher geschrieben, dass ich Sängerin werden will.“ Als Jugendliche stieg sie erst auf Schlagzeug und dann auf Gesang um. Sie sang mit 12 Jahren in der Schülerband, drei Jahre später begann sie ihre ersten Songs zu schreiben.

Sie erinnert sich noch an das erste Konzert mit der Schulband. Schüchtern begann sie im Takt zu klatschen. Das Publikum machte sofort euphorisch mit. „Das war so ein schöner Moment, in dem ich angefangen habe, die Bühne zu lieben.“ Sie hatte als Kind schon beides in sich: Ein ruhiges Wesen, mit lauten Momenten und großer Lust, mutig zu sein und auszubrechen.

Vor einigen Jahren hatte Luca Fabienne einen Burn-out und kämpfte mit Depressionen. Auf Social Media spricht sie offen über ihre damalige Cannabis-Sucht. Sie habe versucht, negative Gefühle damit zu unterdrücken. Kurzfristig habe das funktioniert, gleichzeitig bremste sie der Konsum aber auch darin, produktiv zu sein, und das zu tun, was sie liebt. Auch Seiten ihrer Persönlichkeit wurden dadurch leiser, zurückgezogen. Ihr ADHS etwa, das ihr manchmal das Gefühl gibt, in Dutzenden Gedanken gleichzeitig festzustecken, empfand sie lange als etwas, das sie kontrollieren müsse.

Sie entschied sich für einen Entzug.

Musik half ihr durch diese schwere Zeit. „Es ist mein Ausgleich für alles, was in mir und der Welt abgeht. Das hört sich schnulzig an, aber sie ist mein Lebenssinn. Ohne die Musik wäre ich wahrscheinlich noch immer in Depressionen gefangen.“

Texte zu schreiben und mit Melodien zu verknüpfen, hilft ihr, Gedanken zu sortieren, den Kopf frei zu singen und etwas loszuwerden. „Ich mag das Düstere in der Musik.“ Sie denkt neben ihrer eigenen Musik vorrangig an Billie-Eilish-Songs, die ihr halfen. Und an Ikkimel.

Luca Fabienne traf die Rapperin vor einiger Zeit mal persönlich. Nach einigen Lip-Sync-Videos zu Ikkimel-Songs auf Tiktok wurde sie zu einem Musikvideodreh eingeladen. Zu „Who’s That“ tanzte sie fast einen Tag lang mit Mama Ikki, wie Luca Fabienne und andere Fans die Musikerin nennen, im Kreis.

Apropos: Ikkimel inspiriert sie dazu, noch mehr sie selbst zu sein, alles herauszulassen, wer sie ist und was sie liebt. Deshalb schweigt sie auch nicht über ihr ADHS. Sie hätte sich früher mehr Offenheit gewünscht. Und Menschen, mit denen sie sich identifizieren kann. „Ich dachte immer, ich muss mich kleinmachen, darf nicht so viel Raum einnehmen, nicht laut sein.“ Heute weiß sie: Sie darf. „Ich mag es jetzt sogar, wenn meine ADHS-Seite herauskommt, ich viel rede oder auf der Bühne stehe.“

Luca Fabienne liebt es, auf der Bühne zu stehen, zu singen, zu tanzen. „Da oben fühle ich mich wie die geilste Chaya“, sagt sie verschmitzt, fast schüchtern, als dürfe sie das nicht selbst über sich sagen. „Ich stehe gerne im Mittelpunkt: Augenkontakt mit den Leuten zu halten, sie mit meinem Gesang zu verführen.“ Nur das Reden zwischen den Songs fällt ihr manchmal schwer. Da spürt sie den ruhigen Kern. Singen hingegen fällt ihr leicht. Denn ihre Songs sind ihr Wohlfühlort.