7. April 2019, 16:18 Uhr "Love/Hate"-Skulptur "Wir brauchen Geschlossenheit, Grundgesetz und grenzenlose Freiheit"

Die Skulptur von Mia Florentine Weiss vor dem Siegestor ist ein Instagram-Hit. Nun muss sie Bauarbeiten weichen. Vorher spricht die Künstlerin über ihre Botschaft und eine gemeinsame Zukunft Europas.

Interview von Susanne Hermanski

Das Siegestor ist ein Münchner Wahrzeichen wie die Frauenkirche oder das Olympiastadion. Viele Menschen hat man davor trotzdem jahrzehntelang nicht gesehen. Schwer umtost vom Straßenverkehr, wirkte es derart abgeschnitten von der Welt, dass sich der Stadtrat zur Umgestaltung des gesamten Platzes durchgerungen hat, und es in einen Boulevard mit Pappel-Allee, Sitzbänken und Rosenbeeten betten will. Erst nachdem dies entschieden war, kam die Kunst, die es trotz seiner isolierten Lage wie durch Magie belebte: Mia Florentine Weiss stellte im Zuge des Faust-Festivals ihre Arbeit "Love/Hate" ums Tor. Die aus Stahl gegossenen Worte sind Ambigramme: Von vorne steht da jeweils "Love", von der Kehrseite aus "Hate" zu lesen. Die klare Botschaft hat Menschen zu Tausenden angezogen, sie fotografieren sich davor und laden es auf Instagram hoch - vom Brautpaar bis zur Ministerin sind alle dabei. Weil die Stadt sich freute über derlei Werbung und ein Privatmann die Arbeit kaufte und mit der Auflage zur Verfügung stellt, sie weiterhin zu öffentlich zu zeigen, blieb sie übers Ende des Faust-Fests hinaus am Tor. Nun muss sie weichen. Doch geht ihre Karriere interessant weiter.

SZ: Wie erklären Sie sich den Erfolg Ihres Kunstwerks?

Mia Florentine Weiss: Die Grundidee für dieses Ambigramm, in dem Liebe und Hass als Gegensätze verschmelzen, hatte ich schon vor zehn Jahren. Aber jetzt rührt es offenbar genau an den Nerv der Zeit.

Sie haben das Werk nicht extra für das Siegestor konzipiert?

Nein, ich habe es schon bei der Art Basel Miami gezeigt, und eine Schwester-Skulptur steht in Frankfurt am Main. Für mich spiegelt sie das Faustische im Menschen wieder, dieses Hin- und Hergerissensein. Aber zusammen mit den Bürgern und Gästen Münchens hat es seine Wirkung als emotionales Erlebnis erst richtig entfaltet. Ich sehe das als ein Momentum Vivere, in dem sich die Kunst im öffentlichen Raum, die Geschichte und die Stadt umarmten.

Kritische Stimmen werfen Ihnen vor, es sei zu wenig subtil. Was sagen Sie dazu?

Meine Skulptur polarisiert per se. Da freue ich mich auch über Kritiker.

Und wenn sie sagen, sie sei zu wenig originell?

Richtig ist, dass ich an schon Vorhandenes anknüpfe. Die Bewegung "Make Love Not War" gab es bereits in den Siebzigerjahren. John Lennon sang "Imagine Peace", 1971, und die Love-Skulptur von Robert Indiana wurde 1967 im Central Park gegen den Vietnamkrieg aufgestellt. Aber meine Skulptur ist die erste, die Liebe und Hass gegenüberstellt.

Was ist deren Botschaft?

Meine Botschaft ist "Make Love Not Hate", sie ist mein persönliches Manifest, den wachsenden, allgegenwärtigen Hass auf der Welt in Liebe umzuwandeln. Und wenn jemand angesichts des Erfolgs der Skulptur Neid empfindet, ist das ja auch so etwas wie die Bestätigung des Dualismus, der "Coincidentia oppositorum", die sie darstellen will.

Waren Sie schockiert, als Sie gehört haben, die Arbeit muss Münchens Unsere-Stadt-soll-schöner-werden-Aktion am Siegestor weichen?

Nein, ich weiß, die Werke finden ihre Orte. Darauf kann ich mich verlassen. Viele Leute haben geholfen, schnell und unbürokratisch eine Lösung zu finden, allen voran Katrin Stoll vom Münchner Auktionshaus Neumeister, die die Arbeit auf einer Benefizauktion für die Stiftung von Herzog Franz von Bayern versteigert hatte. Sie hat den Kontakt zum Bayerischen Nationalmuseum vermittelt.

Sind Sie glücklich mit dem neuen Standort?

Sehr. Ich sehe ihn als eine Weiterentwicklung und eine neue Station auf der Reise, die meine Arbeiten und ich zurücklegen.

Performance-Künstler stehen üblicherweise nicht für besonders staatstragende Kunst. Sie begeistern damit sogar die Politik. Wie fühlt sich das an?

Richtig! Denn es entspricht von Herzen meiner Überzeugung: Wir brauchen Geschlossenheit, Grundgesetz und grenzenlose Freiheit - das, was man Demokratie nennt. Und Mut. Denn nur wenn wir gemeinsam handeln, wird Europa das größte Friedensprojekt der Welt bleiben.

Geht die Reise von "Love/Hate" noch andernorts weiter?

Unter dem Motto #Loveurope werden Variationen der Skulptur in den Städten Berlin, meiner Heimat Würzburg und in Goslar aufgestellt, das bereits mit seiner französischen Partnerstadt verhandelt. Auch einen Standort in den neuen Bundesländern, in Erfurt, haben wir angefragt. Stehen werden die Skulpturen überall vom 9. Mai bis zum Ende der Europa-Wahl am 26. Mai als Botschafter für Humanismus und einen Perspektivwechsel.

Kommen Sie selber denn noch heraus aus dem Spannungsfeld zwischen Liebe und Hass?

Sicher nicht, das ist ja mein Leitmotiv. Aber es gibt ein neues Projekt ohne das Ambigramm, das doch darauf aufbaut. Ich arbeite schon seit Jahren an einer Ausstellung in der Nikolaikirche in Berlin. Sie trägt den Titel "Kreuzweg", der zugleich als "Kreuz weg" gelesen werden kann. Kernstück ist ein begehbares Kreuz, das auf Erde gebettet sein wird.

Auf Erde gebettet?

Ja, das 40 Meter lange und 20 Meter breite Kreuz wird auf den Erden aus den 47 Ländern Europas ruhen - nicht nur aus den 28 EU-Staaten, das ist mir wichtig. Ich werde die Erde selbst nach Berlin bringen, und diese Performance wird ebenfalls unter dem Motto #Loveurope medial begleitet und soll Menschen zum Mitmachen auffordern.

Wie finanzieren Sie das?

Der Hauptstadtkulturfonds fördert das Projekt, und Paul Spies, der Direktor des Stadtmuseums Berlin und Chefkurator des Humboldt Forums kuratiert es. Ziel der Ausstellung und der Social Media Kampagne im Netz ist es, auch neue Zielgruppen und viele junge Menschen für die europäische Idee zu begeistern.

Und passiert noch etwas am Siegestor, bevor die Skulptur am Montagmorgen auf den Laster geladen wird und umzieht?

Ja, am Sonntagabend um 18 Uhr werden wir dort noch einmal ein kleines Happening auf die Beine stellen. Für mich wird das ein bewegender Moment sein. Neulich habe ich zum ersten Mal längere Zeit vor dem Siegestor und den Skulpturen verbracht, weil wir dort Fotos aufgenommen haben. Zu sehen, wer alles gekommen ist, darauf herumkletterte, seine Enkelkinder darauf setzte, und seine eigenen Bilder davon machte, das hat mich sehr gerührt.