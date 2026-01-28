Vor einem Jahr starb David Lynch . Der Meister des Surrealen und Transzendentalen schenkte dem Kino unsterbliche Filmrätsel wie „Eraserhead“, „Blue Velvet“, „Wild at Heart“ oder „Mulholland Drive“. Mit seiner Serie „Twin Peaks“ löste er in den Neunzigerjahren einen Serienhype aus, bevor es dieses Phänomen überhaupt gab. Jetzt kehrt mit der 1997 entstandenen Regiearbeit „Lost Highway“ einer seiner besten Filme auf die große Leinwand zurück; für einen Tag, im Rahmen der Reihe „Best of Cinema“.

Die Handlung dieses Films nachzuerzählen, macht nicht wirklich Sinn. Dem irren Sog dieser Story über Identitätsverlust, Mord und Paranoia kann sich trotzdem kaum jemand entziehen. Man stelle sich einfach einmal vor, dass einem ein unbekannter Mann auf einer Party ein Telefon in die Hand drückt und sagt: „Wählen Sie doch mal Ihre eigene Nummer. Ich bin bei Ihnen zuhause.“ Oder die Sache mit dem Jazz-Saxofonisten Fred (Bill Pullman): Er wird verdächtigt, seine Frau Renée (Patricia Arquette) ermordet und im ehelichen Schlafzimmer zerstückelt zu haben. Getrieben von Wahnvorstellungen verwandelt sich Fred im Gefängnis physisch in den jungen Mechaniker Pete (Balthazar Getty). Dieser wird freigelassen und beginnt eine Affäre mit einer Fau, die Renée zum Verwechseln ähnlich sieht.

„Lost Highway“ ist ein verstörender Trip, ein filmischer Albtraum, eine Zeitschleife ohne Ausstieg. Dazu passt auch die Musik, die David Lynch für den Soundtrack ausgesucht hat: Neben seinem Stammkomponisten Angelo Badalamenti setzte er auf Songs von David Bowie, Lou Reed oder einer damals international noch unbekannten deutschen Band namens Rammstein.

Lost Highway, USA/F 1997, Regie: David Lynch, Dienstag, 3. Februar, in München im Cinema, Mathäser, Monopol sowie in vielen weiteren Kinos in der Region