"Royals" hätte sich kaum als Hit für das Thronjubiläum der Queen angeboten. Obwohl bei der neuseeländischen Sängerin Lorde durchaus eine Verehrung für die britischen Kultur vorherrschte, vor allem für Dubstep, grenzte sich die damals 16-Jährige mit dem Welthit des Jahres 2013 (als erste Frau an der Spitze der US-Billboard-Charts seit 1996) doch gerade vom Adel- und Luxusleben ab: "It don't run in our blood", nur im Traum fuhr sie Cadillac. Durch einen Major-Label-Vertrag für ihren dunklen, arty Elektro-Folk und trickreiches Media-Socializing ist Ella Yelich-O'Connor inzwischen Multimillionärin. Die vier Jahre nach dem zweiten Album hat sie nach neuen Lebensinhalten gesucht - und sie bei einem Trip in die Antarktis gefunden: die Rettung der Welt, die sonst "im Arsch" sei. Auf dem Album "Solar Power" singt sie auch von Klima- und Sonnenwende und regt sich über Neo-Hippies auf. Ist sie nicht selbst einer? Nun, das Album gibt es auszugsweise auch als EP in der Sprache der Maori, denn die haben das schöne Wort "kaitiakitanga", was so viel wie "Pflegen von Himmel, Meer und Luft" bedeutet.

Lorde, Di., 14. Juni, 20 Uhr, Zenith, Kartentelefon 54818181