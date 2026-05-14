Oliver Berben wäre ja so was von direkt raus. Der Vorstandsvorsitzende der Constantin Film und Produzent der Show, um die es hier geht, hätte in dem von ihm verantworteten Format keine Chance, kommt er doch schon aus dem Grinsen nicht mehr raus, wenn er den Protagonisten nur bei der vergleichsweise harmlosen Medienarbeit im Arri-Kino zuschaut. Gut, auch da machen all die Quatschköpfe Faxen ohne Ende, ziehen selten dämliche Grimassen, blöken Unsinn in die Kameras und benehmen sich auch sonst so, wie man es sich von Humorschaffenden durchaus erwarten kann: herrlich albern.