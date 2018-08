23. August 2018, 18:52 Uhr Lokalrunde Zum Ende des Sommers

Die heiße Zeit des Jahres ist vorbei. Grund genug, noch einmal auf zwei Sommeralternativen zu verweisen, die dem Ende entgegengehen

Von Franz Kotteder

Wer in den vergangenen Wochen, man kann fast sagen: Monaten!, ein Restaurant ohne Wirtsgarten oder wenigstens Klimaanlage hatte, war nicht zu beneiden. Wer setzt sich schon gern ins Dunkle und schwitzt, während die Hitze draußen wenigstens durch ein mildes Lüftchen halbwegs erträglich erscheint? Jetzt geht diese Zeit jedoch erkennbar zu Ende, und deshalb ist Gelegenheit, noch auf zwei Sommeralternativen zu verweisen, die ebenfalls dem Ende entgegengehen.

Da wäre zum einen die Weinbar Boxbeutel im Werksviertel hinter dem Ostbahnhof. Noch bis zum Ende der nächsten Woche gibt es hier mehr als 50 verschiedene fränkische Weine zu kosten. Dort präsentieren sich vor allem drei Winzergenossenschaften vom Main, die ihre Weine ausschenken. Dazu gibt es fränkische Brotzeiten aufs Biobrot, das reicht von geräucherter Bratwurst über Rotwurst und magerer Sülze vom Steigerwälder Bauernschwein bis hin zur feinen Leberwurst aus Franken. Sonntags gibt es zum Einstieg zwischen 19 und 20 Uhr ein Glas Silvaner aufs Haus. Neben dieser typisch fränkischen Weinsorte gibt es auch Riesling, Grau- und Weißburgunder, Scheurebe und diverse andere Rebsorten (Boxbeutel, Container 24, Atelierstraße, bis 31. August, Dienstag bis Samstag, 16-24 Uhr).

Ebenfalls nur noch bis kommenden Freitag hat das Restaurant Pfistermühle am Platzl leichte Sommerküche auf der Karte, ja sogar "federleichtes Federvieh" vom weithin gerühmten Gutshof Polting, der vor allem für sein Lammfleisch bekannt ist, aber auch an Geflügel einiges zu bieten hat. Chefkoch Michael Sobota hat unter anderem knusprig gebratene Geflügelleber-Ravioli, in Ton gebackenes Perlhuhn und eine Hendlbrust vom bayerischen Freilandhuhn, in Heu geräuchert, auf die Karte gesetzt (Pfistermühle, Pfisterstraße 4, bis 31. August, www.pfistermuehle.de, Telefon 23 70 38 65).