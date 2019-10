"Wein auf Bier, das rat' ich dir . . ." Alkoholforscher - ja, so etwas soll's geben, und wir reden von ernsthaften Wissenschaftlern, nicht von Laien - haben längst festgestellt, dass an diesem Spruch nur der Reim so halbwegs passt. Ansonsten ist die Reihenfolge völlig unerheblich für die Schwere des Katers am folgenden Tag. Aber diesmal passt der Spruch ganz gut in unsere Kolumne, weil das Wochenende nämlich mit dem Craft Beer Oktoberfest 2.0 beginnt. Der Veranstalter nennt das Ganze auch "das Oktoberfest der kleinen Brauereien" und verspricht "Gemütlichkeit statt Massenabfertigung". Ob sich das in der Reithalle an der Heßstraße so umsetzen lässt, wird sich zeigen. Mit dabei sind jedenfalls 16 junge Kleinstbrauereien aus München und Umgebung sowie eine Gastbrauerei aus Polen, vier Bands und sieben Foodtrucks, die nicht nur Burger und Pastrami, sondern auch Veganes im Angebot haben. Zusätzlich kann man an Workshops und Verkostungen teilnehmen (Freitag und Samstag, 11. und 12. Oktober, jeweils 16-1 Uhr, Reithalle, Heßstraße 132, Eintritt ab 10,31 Euro, www.craftbeer-oktoberfest.de).

Beinahe verwunderlich erscheint es in Anbetracht des beginnenden Herbsts, dass an diesem Wochenende noch gar keine Weinmesse stattfindet. In der Tat muss man darauf bis zum Donnerstag warten, dann gibt's aber gleich zwei. In die Tonhalle des Werksviertels kommen 78 Winzerinen und Winzer aus dem Burgenland, um 400 Weine zu präsentieren unter dem Motto Burgenland at its best (Tonhalle, 17. Oktober, 16-20 Uhr, Eintritt: 20 Euro). Und im Eataly stellen am gleichen Tag und auch noch ziemlich zur gleichen Zeit zwölf Winzer aus Friaul ihre Weine vor, überwiegend vom 2018er Jahrgang. Außerdem gibt es bei Authentic Friulano Wurst, Schinken, Käse und Olivenöl (Eataly, Schrannenhalle, Viktualienmarkt 15, Donnerstag, 17. Oktober, 17.30-20 Uhr).