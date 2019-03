7. März 2019, 18:49 Uhr Lokalrunde Wein und Bier für die Fastenzeit

Von Franz Kotteder

Die letzten Wochen muss es die Münchner wirklich arg gebeutelt haben. Auch wenn sie das alles ja schon kennen, denn einmal im Jahr beugen sie sich widerwillig jenem Ritual, das weiter oben in Deutschland eine sehr viel größere Bedeutung hat, hier unten im Süden aber eher so nebenbei abgehandelt wird: dem Karneval vulgo Fasching. Nachdem mit dem Aschermittwoch alles vorbei ist, kann man sich, trotz Fastenzeit, wieder der Normalität erfreuen. Was in München auch bedeutet: Man beschäftigt sich mit Bier, und es findet eine Weinmesse statt. Letztere in der Veranstaltungshalle Zenith und bereits zum 13. Male unter dem Namen Vinessio. Um die 190 Aussteller sind dort an diesem Wochenende vertreten mit Weinen aus aller Welt - vorwiegend aber von Winzern aus Deutschland und Österreich, die man auch an den Ständen antreffen kann. Champagner und Schaumweine sind ebenfalls vertreten, es gibt auch Sonderflächen mit Delikatessen wie französischem Edelnougat und Höhlenkäse. Wen der Hunger packt, der kann sich an Essensständen mit Flammkuchen oder einem Döner mit Wildfleisch versorgen. Ansonsten leiht man sich am Eingang gegen eine geringe Gebühr sein Verkostungsglas aus, und es kann losgehen (Vinessio im Zenith, Lilienthalallee 29, Eintritt: 15 Euro, Samstag, 9. März, 12-20 Uhr, und Sonntag, 10. März, 12-19 Uhr, www.weinmesse-muenchen.de).

Was das Bier betrifft: Da haben wir es jetzt mit der Starkbierzeit zu tun. Den Bockbieranstich feiern aber nicht nur die großen Platzhirsche am Nockherberg oder im Löwenbräukeller, sondern auch die Kleinen wie Haderner Bräu, Münchens erste Biobrauerei. Das freilich ohne Kabarett und in kleinerem Rahmen beim Italiener ums Eck: an diesem Freitag im Ristorante La Scala (Haderner Bockbierprobe, Freitag, 8. März, 18.30 Uhr, Ristorante La Scala, Ehrwalderstraße 77, Reservierung unter Telefon 811 37 98).