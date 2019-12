Da wird nun also doch noch der Traum eines jeden Münchner Feierbiests wahr: Wiesn und Christkindlmarkt fallen zusammen! Nicht komplett, schon klar, aber zumindest am Chinesischen Turm. Den dortigen Christkindlmarkt betreibt Antje Schneider, die Wirtin der Ochsenbraterei, und deshalb gibt es dort heuer zum ersten Mal eine Weihnachts-Ochsenbraterei: einen Stand mit kulinarischen Köstlichkeiten aus der Küche der Ochsenbraterei von der Wiesn. Neben der legendären Ochsensemmel, Ochsenbratwurst und dem Fleischpflanzerl mit Kartoffelgurkensalat wie im Zelt gibt es auch Eingemachtes zum Mitnehmen, vom Gulasch bis zur Ochsensoße - kann man auch zu Weihnachten verschenken, Wiesnfans stehen drauf (Bis 23. Dezember, Montag bis Freitag 12-20.30 Uhr, Samstag und Sonntag 11-20.30 Uhr).

Vorgezogene Weihnachten konnten das Hotel Louis und sein Eigentümer Rudi Kull feiern. Ihr Restaurant Louis Grillroom wurde ein halbes Jahr nach der Eröffnung schon in die Liste der 101 besten Steaklokale weltweit aufgenommen, auf Platz 20. Die Liste wird von einem angloamerikanischen Medienhaus erstellt.

Das Luxushotel The Charles lädt dieses Jahr in der Adventszeit zum Baccarat Afternoon Tea in die Library Lounge im Foyer, benannt nach dem Kristallglashersteller, der den Christbaum behängen durfte - mit Scones, verschiedenen Sandwiches, Kuchen und süßen Stückchen, 42 Euro macht das pro Person. Und an Silvester feiert Küchenchef Michael Hüsken vom Sophia's Restaurant gleich auch noch seinen Abschied: Er geht zusammen mit seiner Frau ein paar Monate auf Reisen, nach Australien und Indien, "diese Ecke". Im Hotel machen der bisherige Sous-Chef Gideon Huth und Chef-Pâtissier Thomas Kloiber weiter (Afternoon Tea, Sophienstraße 28, pro Person 42 Euro).