7. Februar 2019, 18:45 Uhr Lokalrunde Von Schäfflern und Singles

Von Franz Kotteder

Alle sieben Jahre tanzen die Schäffler, so ist's in München der Brauch. In diesem Jahr ist es wieder soweit, und wer es in der Stadt mit dem Brauchtum hält, der hat die Tanztruppe selbstverständlich schon engagiert. Auch eine der jüngsten Mini-Brauereien mit angeschlossenem Wirtshaus, und so gibt es an diesem Freitag einen Schäfflertanz vor dem Schiller-Bräu unweit des Hauptbahnhofs in der Schillerstraße, "mitten im arabischen Viertel", wie die Schillerbräuwirtinnen Kristina und Ninja Höfler mit einem Lächeln sagen. Wer kommen mag, möge kommen (Schillerstraße 23, Freitag, 8. Februar, 18 Uhr).

Wer den Namen Valentin trägt, hat es in diesen Tagen nicht leicht. Entweder wird man mit einem bescheuerten Preis in Verbindung gebracht. Oder man darf sich wegen des 14. Februars allerhand schlüpfrige Witze anhören, denn dabei handelt es sich ja angeblich um den Tag der Liebenden. Weil Liebe aber auch durch den Magen gehen soll, lässt sich die Münchner Gastronomie nicht lumpen und bietet flächendeckend Menüs zum Valentinstag an. Das Restaurant Valentinum vom Schwabinger Steigenberger-Hotel bietet unter dem Motto "Valentinstag to go" ein ganzes Viergangmenü zum Abholen an (vorzubestellen bis Sonntag). Im vietnamesischen Restaurant Shimai gibt es gar ein Spezialmenü mit "kulinarischen Zungen-Küssen", und es verspricht: "Happy End garantiert . . ." (zwinker, zwinker!, fügt man da heutzutage wohl hinzu). Für Singles bleibt da nur der Griff zur Flasche. Sollte der Kolumnist an diesem Wochenende die Spirituosenmesse Finest Spirits im MVG-Museum aufsuchen, dann gibt es dafür aber noch andere Gründe, zum Beispiel den Schwerpunkt Rum in diesem Jahr (Ständlerstraße 20, 8.-10. Februar, Freitag, 16-23 Uhr, Samstag, 14-22 Uhr, Sonntag, 13-19 Uhr, Tagesticket 20 Euro, Infos unter www.finest-spirits-muenchen.de).