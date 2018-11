8. November 2018, 18:56 Uhr Lokalrunde Von Prominenten abgefüllt

An Weinmessen mangelt es im Herbst nicht - am Wochenende findet die Forum Vini statt.

Messebesucher verkosten Weine von Gérard Depardieu, Sting oder Francis Ford Coppola

Von Franz Kotteder

Wein ist längst ein Massenphänomen geworden, im Münchner Herbst findet jedes Wochenende eine andere Weinmesse statt. Wer da auffallen will, muss schon etwas Besonderes bieten. Forum Vini, laut Eigenwerbung "Süddeutschlands größte Weinmesse" mit mehr als 300 Ausstellern aus 40 Ländern, trumpft in diesem Jahr erstmals mit einer Prominenten-Weinbar auf. Das bedeutet nicht, wie vielleicht zu erwarten wäre, dass drittklassige Schauspieler aus irgendwelchen Reality-Soaps sich dort kostenlos besaufen. Sondern hier kann der normale Messebesucher gratis Weine von Gérard Depardieu, Sting, Francis Ford Coppola, Matthias Schweighöfer oder Joko Winterscheidt verkosten. Die sind allesamt wirklich prominent und besitzen entweder selbst Weingüter oder geben zumindest ihren Namen für einen besonderen Wein her. Wie die dann schmecken, kann man jetzt also bei der Forum Vini selber testen, ohne gleich eine Flasche kaufen zu müssen. Das gilt freilich auch für all die anderen Weine, und ein umfangreiches Begleitprogramm gibt es ebenfalls noch. (Munich Order Center MOC, Halle 4, Lilienthalallee 40, Freitag, 15-22 Uhr, Samstag, 13-21 Uhr, Sonntag, 12-19 Uhr, Tageskasse: 17 Euro, www.forum-vini.de).

Prominente laufen einem vielleicht auch bei Volkhardts Hausmesse über den Weg, die am Veranstaltungsort nämlich ein Zimmer haben. Denn Innegrit Volkhardt vom Bayerischen Hof ist auch Inhaberin der seit 1903 bestehenden Weinhandlung Volkhardt. An diesem Sonntag lädt sie nun zur Hausmesse ins Atrium ihres Hotels am Promenadeplatz ein. 40 deutsche und internationale Winzer - etwa Robert Weil aus dem Rheingau oder das Weingut Allegrini aus dem Veneto - präsentieren 300 Weine, Schaumweine und Spirituosen (Bayerischer Hof, Atrium, Promenadeplatz 2-6, Sonntag, 11. November, 14-19 Uhr, Eintritt: 20 Euro).