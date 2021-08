Von Franz Kotteder

"In der Früh sperrma auf, und aufd Nacht sperrma zu": So beschreibt der Volksschauspieler Karl Obermayr in Helmut Dietls Münchner Geschichten die ganze Tragik eines Wirtshauses und seines Betreibers. Um dann zu schließen mit den Worten: "Des hamma jetzt fufzehn Jahr gmacht, und des machma jetzt nomoi fünfazwanzg Jahr. Prost Erwin!" Ja, manche würden es gerne noch einmal 25 Jahre so machen, aber die gastronomische Szene der Stadt ist stark vom Wandel geprägt und das in Pandemiezeiten natürlich noch stärker als früher.

Besonders deutlich merkt man das gerade wieder im ansonsten gut versorgten Dreimühlenviertel und speziell an der Ecke Dreimühlen- und Ehrengutstraße. Dort machte kurz vor dem ersten Lockdown der Spaten Sepp im ehemaligen Bavarese auf und wurde im zweiten Lockdown zum Corona-Opfer. Nachdem bei Spaten neuerdings nicht nur der Sepp, sondern auch der Vorstand fehlt, muss man sich ganz oben im Konzern AB-Inbev, in Bremerhaven, nach den Plänen mit dem Lokal erkundigen. "Wir befinden uns derzeit in Gesprächen mit Pachtinteressenten", verlautet nach vollen zwei Tagen Bedenkzeit aus dem hohen Norden, "aber das Lokal ist leider noch nicht neu vergeben."

Da ist man am Viktualienmarkt, genauer: am Dreifaltigkeitsplatz 3 und bei der Wirtschaft Zum Alten Markt, schon deutlich weiter. Josef und Katrin Lehner hatten das Lokal nach 35 Jahren im vergangenen November geschlossen. "Wir wollten eh aufhören", sagten sie damals. Nun übernehmen zwei Frauen, Kristina und Ninja Höfler, das kleine Lokal mit seiner südtirolerisch anmutenden Berghüttendeko, bauen behutsam um und sperren Anfang Oktober dann wieder auf. Die beiden Höflers sind noch vergleichsweise jung, haben aber schon jede Menge Wirtshauserfahrung: Gemeinsam führen sie auch das Schiller Bräu mit eigener Wirtshausbrauerei und dazugehörigem Hotel in der Schillerstraße 23 seit seiner Eröffnung vor vier Jahren. Die Gaststätte Zum Alten Markt haben sie nun zusätzlich gepachtet.

Münchens ausgefallenstes Kochstudio, betrieben von dem Koch Marc Christian und dem Kabarettisten Sven Kemmler, gibt es jetzt auch wieder. Der Meatingraum in der Gollierstraße öffnet jetzt wieder unter 3G-Bedingungen (wer kommen will, muss genesen, geimpft oder frisch getestet sein), mit modernstem Virenfiltersystem, ventilierter Permanentlüftung und Handdesinfektionsmitteln "auf Gin-Basis". Kommende Woche haben sie gleich vier öffentliche Veranstaltungen, ihre Madibar kann man nämlich in vier Slots besuchen und dabei vor allem Weine aus Südafrika genießen. Es gibt auch landestypische Snacks und Gerichte sowie Premiumweine, zum Beispiel von den Weingütern Eikendal und Spioenkop, "gute Musik und nette Leute" (Madibar, Pop-up-Bar auf Südafrikanisch, Dienstag, 31. August, und Mittwoch, 1. September, jeweils 16.30 bis 19 Uhr und 19 bis 23.30 Uhr, Tickets über Eventbrite.de, 15,99 Euro für ein Getränk und Snack, Gollierstraße 38, www.meatingraum.de).