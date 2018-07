19. Juli 2018, 18:53 Uhr Lokalrunde Tafeln im Garten, trinken am Berg

In der Gärtnerei von Johannes Schwarz in Johanneskirchen speisen die Gäste an einer langen Tafel.

Von Franz Kotteder

Das ist ein echter Sommerhöhepunkt für die Münchner Gourmets: Fünf Abende lang stehen sozusagen zwei Sterne über der Gärtnerei von Johannes Schwarz in Johanneskirchen. Denn Geisels Werneckhof zieht vom 25. bis zum 29. Juli wieder ins Gewächshaus. The Garden Table heißt die Veranstaltung, die nun schon zum dritten Mal stattfindet. Zwei-Sterne-Koch Tohru Nakamura kocht mit seinem Team für maximal 30 Gäste direkt "from farm to table" mit vielen Gemüse- und Kräutersorten aus dem Biogarten von Johannes Schwarz, die man zuvor bei einem Rundgang durch das weitläufige Gewächshaus kennenlernen kann. Anschließend gibt es das Menü an einer langen Tafel, mitten im Grünen, umrahmt von Lichterketten und Lampions. Serviert werden sechs Gänge mit Weinbegleitung der Sommelière Julia Pleintinger (25. bis 29. Juli, Shuttleservice ab Hotel Königshof, Mittwoch bis Samstag, 18.30 Uhr, Sonntag, 14 Uhr, pro Person 295 Euro, Reservierung unter Telefon 38 87 95 68).

Dass man beim Bier gerne mal ein bisschen länger zusammensitzt, ist nicht weiter erstaunlich. Insofern hat die Giesinger Brauerei mit ihrer Langen Nacht der Brauereien den Nagel auf den Kopf getroffen. An diesem Wochenende findet sie bereits zum dritten Mal auf dem Brauereigelände am Giesinger Berg statt. Stolze 24 kleine Brauereien aus ganz Bayern stellen sich an ihren Ständen dem Publikum - vom Gastgeber Giesinger Bräu über die aus München stammenden Schillerbräu, Broy, Tilmans, Isarkindl und Brew Mafia bis hin zu Hoppebräu aus Waakirchen und die New Beer Generation aus Nürnberg. Dazu gibt es zwei Livemusikbühnen, unter anderem spielen die Bands Dr. Will!, Coconami, passenderweise auch Zwoa Bier und Zambo Prieto aus Mexiko (Giesinger Bräu, Martin-Luther-Straße 2, Freitag, 20. Juli, 17-23 Uhr, Samstag, 11-23 Uhr, Tagesticket zehn Euro).