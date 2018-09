20. September 2018, 18:58 Uhr Lokalrunde Szene-Elend und sozialer Erfolg

Die männlichen Kellner als Stars

Von Franz Kotteder

In den Achtzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts - ja ja, lang ist's her! - gab es noch richtige Szene-Lokale, wo alle hinrannten. Zumindest taten die Szene-Lokale so, als ob alle hinrannten. Im Mamasita an der Schumannstraße war das wirklich der Fall, dort waren die ausschließlich männlichen Kellner die Stars. Als 2011 dann das Mamasitas am Isartor eröffnete, wollte man daran anknüpfen. Seit ein paar Tagen ist es nun endgültig klar: Hat so nicht funktioniert. Der Laden heißt seit diesem Samstag Ventimiglia. Statt Chili con carne und diverser Enchiladas, Burritos und Tacos gibt's jetzt - na was wohl? Große Pizzen und Pasta. Kommt einem bekannt vor.

Auch als das Roxy an der Leopoldstraße vor zwei Jahren dicht machte, gab es dort unter dem Namen Via Appia vor allem: Pizza und Pasta. Auch schon wieder vorbei. Momentan stehen die Räume wieder leer. Mehr Erfolg, wenn auch schleppenden, scheint der frühere Szene-Gastronom Gabriel Lewy zu haben, dem das Roxy auch mal gehörte. Seit gut eineinhalb Jahren versucht er, sein Café Roma an der Maximilianstraße wiederzubeleben. Nach allerlei Hindernissen konnten vor Kurzem die Bauarbeiten beginnen. Im Spätherbst oder zum Jahresende wird dann wohl die Eröffnung sein. Man traut sich kaum noch zu raten, welche landestypische Ausrichtung die Küche dort wohl haben wird. Wie man Lewy kennt, aber sicher gehobener Art. Viel edler als alle Szene-Schuppen ist der Zweck eines Lokals, das heuer sein Zehnjähriges feiert. Das Ausbildungsrestaurant Roecklplatz am Roecklplatz ist ein Sozialprojekt, das benachteiligten Jugendlichen eine Lehre in einem Gastro-Beruf ermöglicht - und seinen Gästen wirklich tolle Küche bietet. Dafür hat es soeben den Deichmann-Förderpreis für besondere Leistungen in der Ausbildung bekommen. Derzeit wird gerade renoviert, aber vom 22. Oktober an kann man dort wieder preisgekrönt speisen.