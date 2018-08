2. August 2018, 18:45 Uhr Lokalrunde Speisen ganz in Weiß

Unter freiem Himmel essen und trinken

Angefangen hat alles in Paris. Dort hat man das Diner en blanc, die Dinnernacht in Weiß erfunden: Flashmobmäßig versammelten sich Pariser ganz in weiß gekleidet auf öffentlichen Plätzen, stellten Tische mit weißen Tischdecken auf und verspeisten gemeinsam umfangreiche Menüs. Die Idee fand schnell Nachahmer in vielen Großstädten, und auch in München gibt es seit einigen Jahren eine entsprechende Veranstaltung, zuletzt vor drei Wochen vor dem Hauptgebäude der Ludwig-Maximilians-Universität. Weil das ankommt und gut aussieht, hat das Anna-Hotel am Stachus seit vergangenem Jahr sein White Night Dinner eingeführt. Am kommenden Sonntag um 18 Uhr wird auf der Terrasse vor dem Hotel eine lange, weiße Tafel aufgebaut und eingedeckt; die Gäste werden gebeten, ganz in Weiß zu erscheinen. Ansonsten gibt es keine Vorschriften, Reservieren unter dem Stichwort "White Night" ist erbeten. Weine können selbst mitgebracht werden (gibt es aber selbstverständlich auch auf der Karte), Speisen werden à la carte angeboten (Schützenstraße 1, Sonntag, 5. August, 18 Uhr, bei schlechtem Wetter eine Woche später, 12. August. Anmeldung unter bankett@geisel-privathotels.de oder per Telefon unter 5 51 37 81 40, Stichwort: "White Night").

Unter freiem Himmel essen und trinken kann man noch bis 12. August auch im Kaiserhof der Residenz. Dort findet alljährlich das Pfälzer Weinfest statt, bei dem insgesamt zwölf Winzer im Wechsel ihre Weine vorstellen, an diesem Wochenende beispielsweise die Weingüter Schenk-Siebert oder Fritz Kohl aus Grünstadt-Sausenheim. Um die feste Nahrung kümmern sich die Pfälzer Landmetzgerei Speeter und die Flammkuchenbäckerei. (Kaiserhof der Residenz, Residenzstraße1, täglich von 15 bis 23 Uhr geöffnet, sonntags von 11 bis 23 Uhr.