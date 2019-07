11. Juli 2019, 18:46 Uhr Lokalrunde Spanferkel, Bier und Schokolade

Kaffeehausmusik hört sich anders an: "Da Rocka und da Waitla" spielen am Samstag im Park Café.

Von Franz Kotteder

Sommerfeste allerorten: Kurz vor den Ferien drehen die Gastronomen und Institutionen noch einmal richtig auf. Da ist man beinahe froh, dass der Bayerische Hof sein traditionelles Sommerfest wegen Umbauarbeiten in den Herbst verschoben hat. Keine Gnade kennt jedoch das Park Café am Alten Botanischen Garten, das an diesem Samstag, 13. Juli, von 15 bis 23 Uhr sein Hofbräu-Sommerfest feiert. Unter anderem gibt es ein ganzes Spanferkel vom Grill, ein Konzert von Da Rocka und da Waitla mit Indie-Rock, Balkan-Sound und Punk (von 19 Uhr an). Für die Kinder wird eine Hüpfburg aufgebaut, und es gibt Kutschfahrten mit dem Hofbräu-Express. Außerdem wird ein Wiesn-Tisch verlost. In welchem Zelt, das lässt sich aus den bisherigen Informationen vielleicht schon erahnen.

Wenn nicht, dann noch dieser Hinweis: Die Wirtefamilie des Wiesnzelts heißt Steinberg und feiert am Samstag drauf, 20. Juli, von 13 Uhr an ebenfalls ein Sommerfest in ihrer Gaststätte, dem Hofbräukeller am Wiener Platz. Dort spielt dann die Hofbräu-Festzelt-Kapelle Alois Altmann und die Isarspatzen auf, bevor um 17 Uhr Tropical Rain mit Tanzmusik angreift. Muss man noch hinzufügen, dass es ein Spanferkel vom Grill und andere bayerische Schmankerl, eine Hüpfburg und Kutschfahrten mit dem Hofbräu-Express gibt und dass ein Wiesn-Tisch verlost wird? Nein, muss man nicht. Ist eh klar.

Im vergangenen Jahr konnte die Pralinenmanufaktur Elly Seidl ihr hundertjähriges Bestehen feiern, nun hat sie ihre Pasinger Filiale runderneuert. An diesem Freitag wird sie nach fünf Wochen Umbau wieder eröffnet und das wird am Vormittag mit einem kleinen Eröffnungsfest gefeiert. Künftig gibt es in Pasing nicht nur Pralinen und Schokoladen, sondern auch ein Tagescafé, in dem man die Naschwaren gleich verputzen kann (Am Schützeneck 10, Montag bis Freitag 9-18.30 Uhr, Samstag 9-14 Uhr).